Panorama regional do dia 11 de setembro de 2018

Cozinheiras da Educação

A Secretaria de Educação de São Miguel do Iguaçu está realizando vários cursos para os servidores públicos do setor, com objetivo de capacitar ainda mais os funcionários que atuam diariamente nas Escolas e Cmeis. A capacitação tem intuito de as funcionárias produzirem esses doces na própria instituição de ensino. Toda a alimentação escolar do Município está mudando o foco, as nutricionistas estão retirando do cardápio o máximo de alimentos industrializados e buscando oferecer alimentos produzidos pelas próprias merendeiras, sem adição de conservantes e corantes. O curso é oferecido pela Secretaria de Educação em parceria com o Senar-PR.

Praça do Japão

A Praça do Japão é uma homenagem de Toledo aos imigrantes da Terra do Sol Nascente. O haicai - forma poética de origem japonesa - feito pela coordenadora Grêmio Haicai Sakura de Toledo, Lucrecia Welter Ribeiro, marcou o plantio de três árvores de cerejeira (sakuras) na Praça do Japão, domingo (9). As mudas nas cores de rosa, rosa dobrada e vermelha foram trazidas de Prudentópolis. A flor de cerejeira, chamada de sakura pelos japoneses, é símbolo da primavera do Japão e significa beleza feminina, amor, felicidade, renovação e esperança.

Carro a gás

Empregados da Itaipu têm visto um veículo diferente trafegando pelas vias da usina. É um Audi A5 Sportback G-Tron branco, veículo importado da Alemanha para passar por testes no Brasil. O modelo foi projetado de fábrica para funcionar com gás como combustível principal, tendo a gasolina como opção secundária. O carro foi apresentado à imprensa ontem e fica na Itaipu até o fim de semana para uma série de experimentos relacionados a potência e autonomia com uso de biometano. Para isso, será usado o combustível produzido dentro da usina.

Erramos

Na edição da última sexta-feira (7), o Jornal O Paraná divulgou que um problema em um poço artesiano para abastecimento de água poderia deixar a cidade de Guaíra sem água no feriado prolongado em função de um problema na estrutura de captação. Ocorre que a cidade fica no Estado de São Paulo. Segundo a Sanepar, em Guaíra, no Paraná, não há problemas referentes à captação e ao abastecimento.

Centro de Convivência

Cerca de 300 crianças e adultos que frequentam diariamente o Centro de Convivência Francisco Bubas, no Jardim das Flores - região do Porto Meira -, em Foz do Iguaçu, voltaram a frequentar um espaço limpo e reestruturado. Após ser danificado por granizo em 2015, o governo municipal realizou reparos no local e os moradores puderam voltar a utilizar o lugar para cursos, práticas esportivas e diversas outras atividades. Além de consertar o que estava danificado, também foram feitas novas atrações: materiais esportivos, salas de jogos, pintura, salas de aula, salas de leitura, reformas na cobertura, forros, banheiros e a instalação de novas grades e janelas.