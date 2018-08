Panorama regional do dia 11 de agosto de 2018

Horário estendido hoje

Neste sábado (11), o comércio rondonense atende em horário especial, das 8h30 às 16h. O horário diferenciado já ocorre todo segundo sábado do mês e, nesta véspera de Dia dos Pais, a expectativa é de movimentar mais as lojas de Marechal Cândido Rondon. Conforme sondagem da Fecomércio PR, 69,5% dos consumidores paranaenses devem agradar os pais com um presente.

Campanha

A campanha Amor Sempre Presente de Dia dos Pais, promovida pela Acimacar (Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon), está em andamento e o sorteio será realizado na terça-feira, 14, na sede da Acimacar, às 18h30. Serão contemplados 50 ganhadores com 35 vales-compras de R$ 300, dez de R$ 500, dois de R$ 750 e três de R$ 1.000. Para participar, os consumidores devem comprar nas lojas identificadas pela campanha e depositar os cupons na urna.

Livros didáticos

A Secretaria de Educação de São Miguel do Iguaçu se reuniu com os coordenadores pedagógicos das escolas esta semana para a escolha do livro didático 2019, os quais serão usados em sala de aula pelos os alunos de 1° ao 5° das escolas municipais. As obras são encaminhadas para as escolas pelo FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). De acordo com a secretária Andréia Marcelino Diedrich, a opinião dos professores tem importância fundamental na escolha do livro didático.

Desfile Cívico

O Parque Ecológico Diva Paim Barth receberá o tradicional desfile 7 de Setembro. O tema deste ano é "Toledo: Nossa gente, nossa história, nossa Pátria". As inscrições seguem até o dia 26 de agosto no site da prefeitura. Entidades militares, clubes sociais, organizações civis como escolas públicas e particulares, organizações sociais, esportivas, culturais e de outras naturezas, podem desfilar no evento.

Entenda de Economia I

O Corecon (Conselho Regional de Economia), em parceria com SPC (Serviço de Proteção ao Crédito), Acit (Associação Comercial e Empresarial de Toledo), UFPR (Universidade Federal do Paraná), Unioeste, Bom Negócio Paraná, Cooperativa de Crédito Sicredi e Prefeitura de Toledo, realizam dia 18, sábado que vem, na Praça Willy Barth, o “Entenda de Economia”.

Entenda de Economia II

O evento tem como principal objetivo dar dicas sobre os cuidados com gastos excessivos e inadimplência, negociação de dívidas e como cuidar do seu dinheiro. O SPC terá espaço no evento, onde consultará o CPF das pessoas de forma gratuita, para que possam verificar sua situação cadastral. Caso o cidadão esteja em situação de inadimplência, ele receberá as orientações para entrar em contato com a empresa e renegociar a sua dívida. O Entenda de Economia será das 8h30 às 13h.

Projeto de caratê

pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o projeto de caratê de Quatro Pontes segue com as inscrições abertas no Departamento de Esportes, onde podem ser feitas com Marlene e também pelo telefone (45) 99928-0136, com o mestre Michel Gisch. As aulas são gratuitas e englobam karatê power, power boxe, japonês e defesa pessoal, sendo que já ocorrem no Centro Poliesportivo Seno José Lang. As aulas são nas quartas e nas sextas-feiras, das 9h às 10h caratê; das 10h às 11h, boxe; das 13h30 às 14h30, misto; e das 20h às 22h, nas sextas-feiras, misto.

Destino Iguassu nas telas

As redes de cinema Cinemark, Kinoplex e Cinépolis são parceiras do Visit Iguassu num projeto que deve atingir meio milhão de pessoas em nove cidades brasileiras das regiões sudeste e nordeste até o fim deste ano. Trata-se da campanha Inspire Iguassu, que exibe três filmes institucionais do Destino Iguassu com personagens reais durante os trailers. Até dezembro, serão 1.396 exibições dos vídeos em qualidade de imagem, cor, som e movimento em 80 salas de cinemas do País.