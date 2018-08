Panorama regional do dia 10 de agosto de 2018

Juramento à Bandeira Nacional (Foto: Vanderleia Kochepka)

Juramento à Bandeira Nacional

Vinte e oito jovens estiveram na Casa da Cultura de Quatro Pontes, esta semana, para receber o certificado de dispensa de incorporação da Junta de Serviço Militar, da classe de 2000 e anos anteriores. A cerimônia de juramento à bandeira retrata a formalidade e a regularidade dos rapazes perante o serviço militar. Além de secretários municipais, vereadores e pais, participaram do ato o presidente da Junta de Serviço Militar, prefeito João Laufer, e o chefe do PRM de Cascavel e delegado de Serviço Militar, capitão Wilson Moreira de Souza.

Programa + Clic Rural

A diretoria da Copel e entidades representantes do agronegócio no oeste do Paraná debatem nesta sexta-feira (10), às 9h, no auditório da Prefeitura de Toledo, os resultados do Programa + Clic Rural. Lançado no fim de 2015, o Mais Clic Rural é um programa de modernização do sistema elétrico no interior do Estado que está ampliando a qualidade da energia fornecida ao agronegócio paranaense. O programa tem como propósito levar aos produtores rurais eletricidade com qualidade equivalente à de grandes centros urbanos.

Investimentos

Mediante investimentos previstos de R$ 500 milhões, as obras atuam em duas frentes: melhoria da infraestrutura para aumentar a qualidade do fornecimento de energia e tecnologias de automação para restabelecer o sistema com muito mais rapidez em caso de queda de luz. É a tecnologia das redes inteligentes no interior do Paraná.

Estágio em São Miguel

Os estudantes da Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana) iniciaram nesta semana os estágios nas unidades básicas de saúde do Município. Em convênio firmado entre a Prefeitura de São Miguel do Iguaçu e a Unila, os acadêmicos do Curso de Medicina farão palestras e pesquisas científicas nas UBSs e também no Complexo Hospitalar Municipal.

Garota Arrancadão

A primeira fase do 4º Concurso Garota Arrancadão foi lançada ontem. Ao todo, são dez candidatas inscritas nessa edição. Esta fase classificatória vai até as 17h do dia 17 de agosto. Apenas as cinco mais votadas passam para a final. Você também pode participar. A votação é pelo Facebook, e é permitido apenas um voto por perfil. Acesse o perfil de “Arrancadão de Jericos” e deposite o seu voto. Clique aqui e veja todas as candidatas.

Intercambista alemã em Maripá

Recém-saída do ensino médio, a jovem alemã Olivia Adam decidiu passar um ano em intercâmbio para novas experiências antes de entrar na universidade. Com apenas 18 anos, Olivia passou pela Inglaterra com o objetivo de aprimorar seu inglês e escolheu o Brasil como próximo destino. Chegou a Maripá por meio de um amigo em comum com a maripaense Anelise Schwarz, professora que ministra as aulas de língua alemã oferecidas gratuitamente à população local por meio da administração municipal. Olivia chegou dia 7 de julho e encerra sua passagem por Maripá neste domingo, dia 12. Nesse período, a jovem foi integrada em algumas das atividades desenvolvidas no Município: participou da Banda Sinfônica Municipal e ensaiou o grupo de saxofone; e de forma mais intensa auxiliou nas aulas de língua alemã, especialmente com as turmas mais avançadas com as quais pode contribuir na prática da conversação.