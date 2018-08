Panorama regional do dia 09 de agosto de 2018

(Foto: Vanderleia Kochepka)

Baixo Iguaçu entrega uniformes

A Usina Baixo Iguaçu entregou uniformes aos alunos do Programa Formando Cidadão da Polícia Militar de Capanema. A atividade ocorreu na terça-feira (7) e contou com a participação dos 40 alunos, policiais militares e representantes da usina. No evento foi realizada uma palestra sobre Gestão de Resíduos e Coleta Seletiva, orientações sobre a preservação do Meio Ambiente e destino próprio ao lixo e resíduos que são produzidos nas casas e escolas. Os alunos frequentam a escola na parte da manhã e passam o resto do dia no Batalhão da Polícia Militar, recebendo tutorias e desenvolvendo atividades como esportes, aula de cidadania e ética, recebem alimentação e participam de ações na comunidade.

Ação

A Usina Baixo Iguaçu apoiou o projeto com a entrega de cerca de 40 uniformes para os alunos, esta ação faz parte do Programa de Educação Ambiental e o Programa de Apoio aos Municípios e Comunidades Locais da Usina.

1 milhão de pessoas

Além dos benefícios gerados com a criação de muitos empregos diretos e indiretos durante sua construção, a Usina Baixo Iguaçu alavanca a arrecadação do Município de Capanema com ISS (Imposto Sobre Serviço) e após sua conclusão serão arrecadados mais de R$ 4 milhões por ano em impostos pela utilização dos recursos hídricos pelos municípios de Capanema, Capitão Leônidas Marques, Planalto, Realeza e Nova Prata do Iguaçu.

Dia dos Pais

Com a participação de 22 empresas, está sendo realizada a Campanha Liquida Palotina. As empresas participantes estão identificadas e oferecem promoções especiais em produtos e serviços. A campanha está sendo promovida pela Acipa (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina). A diretora de Comércio, Rosa Ribeiro de Moraes Zílio, ressalta que nesta campanha as empresas estão com preços diferenciados e vale a pena conferir.

Mídias Sociais

No próximo dia 14, das 19h30 às 21h, acontecerá na Acipa o Workshop Guia Básico para Gerenciamento de Mídias Sociais com a instrutora Juliana Marani. Ela abordará temas como “A importância de uma página corporativa”, “Como criar e gerenciar contas no Facebook e Instagram”, “Facilidade de ser encontrado”, “Os principais erros cometidos por empresas e como evitar”, “Casos reais de gerenciamento de sucesso” e “Ferramentas que ajudam no cotidiano”. As inscrições são limitadas e podem ser feitas pelos telefones (44) 3649-5855 e 9957-0094.

Conecta Jovem

O Centro da Juventude de Toledo está oferecendo cursos de informática para jovens de 15 a 24 anos que tenham o Cadastro Único. Os cursos começam neste sábado (11) e seguem até 24 de novembro, na UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná). As aulas serão realizadas nos sábados de manhã das 8h até 12h, no laboratório de informática.

Almoço aos pais

Em alusão ao Dia dos Pais, que será comemorado neste domingo (12), almoço festivo com homenagens e discurso de autoridades foi promovido nessa quarta-feira (8) pelo Clube de Idosos Amigos de Quatro Pontes. O evento contou com muita música e diversão, homenagens, hinos e momentos de oração. O prefeito João Laufer e a secretária de Desenvolvimento Social, primeira-dama Odete Laufer, e o presidente do clube, Geraldo Kuhler, parabenizaram os pais, destacando a importância deles para cada família e para o Município.