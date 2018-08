Panorama regional do dia 07 de agosto de 2018

Bibliotecas de São Miguel (Foto: Divulgação )

Boas Práticas I

A Agenda 2030 está cada vez mais presente em Toledo e toda região. Um concurso foi lançado como forma de motivar, incentivar, valorizar e dar visibilidade às boas práticas correlatas aos 12 eixos do Programa Cidades Sustentáveis, desenvolvidas por entidades públicas, privadas e sociedade civil que contribuam para o alcance dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) e metas da Agenda 2030, no oeste paranaense e Mundo Novo (MS). É o 2º Concurso de Boas Práticas - Iniciativas para construção da Agenda 2030.

Boas Práticas II

O concurso é organizado pela Itaipu Binacional e Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros ao Lago de Itaipu por meio do Programa Cidades Sustentáveis. Para se inscrever os participantes deverão preencher a ficha no site www.lagodeitaipu.org.br ou solicitá-la via e-mail para [email protected]

Seria em Foz

Os professores da rede municipal de São Miguel do Iguaçu participaram da terceira edição do Seria (Simpósio de Educadores Reflexivos para a Inserção da Astronomia) em Foz do Iguaçu. O evento promovido pelo PTI (Parque Tecnológico Itaipu) e pela Unila é uma formação continuada de professores. Os trabalhos foram ministrados pelo professor do Departamento de Física da PUC-SP e gerente de Conteúdo da TV Escola do Ministério da Educação, Valmir Cardoso.

Cohapar de Foz

Mutuários da Cohapar e cidadãos em geral que têm interesse em participar de projetos habitacionais da companhia já podem procurar o novo posto de atendimento da empresa em Foz do Iguaçu, que começou a atender desde ontem. Em uma parceria retomada com a prefeitura, o atendimento à população volta a ser prestado na sede do Instituto de Habitação de Foz do Iguaçu, o Fozhabita, na Rua Quintino Bocaiúva, 595, no Centro da cidade.

Expo Palotina

O Conselho Gestor da Expo Palotina decidiu por unanimidade pelo adiamento do evento para os dias 16 a 19 de maio de 2019. O objetivo da mudança é resgatar a história e reforçar a tradição da antiga Festa da Soja, que era realizada nesse período, assim focando no agronegócio, que é o que move o Município.

Bijuterias

O Cras (Centro de Referência de Assistência Social) de Quatro Pontes prorrogou até o dia 17 as inscrições do curso de montagem de bijuterias, que é gratuito e tem o propósito de ensinar técnicas de confecção de bijuterias, como colares, brincos, anéis, pulseiras e acessórios em geral. Para se candidatar é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. O curso começa dia 20, às 19h. Informações: (45) 99984-0458.

Manejo do solo

Promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Instituto Emater das unidades de Quatro Pontes e Mercedes, palestra técnica foi ministrada aos produtores rurais semana passada. Os agricultores ficaram à par da inoculação e da coinoculação na semente de soja como fator de alta produtividade, além de tomar conhecimento sobre a eficiência das amostragens de solo e o manejo de fertilidade do solo na cultura de soja para obter maior eficiência na produção.

Bibliotecas de São Miguel

A Secretaria de Educação de São Miguel do Iguaçu aceitou nesta semana a responsabilidade de assumir os trabalhos da Biblioteca Pública e da Biblioteca Cidadã. “Entendemos que a biblioteca tem um vínculo muito grande com a escola, sabemos que é uma cultura, mas devemos aproximar mais os livros dos alunos. As duas bibliotecas têm acervos literários de grandes autores e devem ser explorados, também há locais onde as pessoas têm acesso à internet. Todas as pessoas, independente da idade, podem vir conhecer as bibliotecas, esses locais mágicos para pesquisas e leitura”, enfatiza a secretária de Educação, Andréia Marcelino Diedrich.