Panorama regional do dia 06 de setembro de 2018

Calçamento poliédrico

Dando sequência ao projeto que visa atender as comunidades do interior de Assis Chateaubriand, a prefeitura iniciou ontem (5) o calçamento poliédrico no São Cosme e Damião. Os trabalhos estavam previstos para começar já na semana passada, porém, atendendo ao pedido de moradores, devido à festa que marcou os 50 anos da comunidade domingo (2), os serviços foram adiados. Com o tempo propício, a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Serviços Urbanos e Obras dá início ao investimento que beneficiária esta importante região do município, com a aplicação de R$ 721 mil.

Família rotária

A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo em Marechal Cândido Rondon foi um sucesso. Foram 2.337 doses aplicadas de sarampo e 2.382 de pólio, em uma população de 2.343 crianças na idade de vacinação. Com um Dia D a mais realizado no último sábado, dia 1º de setembro, foi possível ultrapassar a meta de 95% e chegar a 101,66% (pólio) e 99,74% (sarampo).

Ecoexpresso

O ônibus de educação ambiental da Sanepar estará em Itaipulândia e Santa Helena, no oeste do Paraná, para percorrer cinco escolas a partir de segunda-feira (10) até o dia 14 de setembro. Nesses dias, os alunos da rede pública poderão conhecer o caminho que a água percorre desde a captação - passando pelo tratamento e distribuição - até retornar ao rio, em forma de esgoto tratado.

Cronograma

O EcoExpresso estará em Itaipulândia de 10 a 12 de setembro. Na segunda-feira (10) e na quarta-feira (12) o ônibus estará em frente ao Colégio Estadual Costa e Silva, na Rua Castro Alves. Na terça-feira (11), quem recebe o EcoExpresso são os alunos da Escola Municipal Carlos Gomes, na Rua Castelo Branco, 2.337. Em Santa Helena, o ônibus atenderá os alunos da Escola Estadual Graciliano Ramos nos dias 13 e 14 de setembro.

Parceria

A parceria fechada entre a Prefeitura de Marechal Rondon e o Senai na última segunda-feira (3) começou a dar frutos. O primeiro dos 28 cursos ofertados gratuitamente que está com inscrições abertas é o de "Manutenção de Máquinas Industriais". Interessados têm até o dia 24 de setembro para efetuar a inscrição.

O curso

O curso começa dia 26 de setembro, com aulas nas quartas e nas sextas-feiras à noite, às 19h, no Senai. São 30 vagas disponíveis e uma carga horária de 120 horas. Havendo mais de 30 inscritos, um teste seletivo será feito no dia 24 de setembro. Informações: (45) 3284-8794, 3254-3166 e 3254-8350.

Acimacar

A prefeitura rondonense, por meio da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, em parceria com o Sebrae, está com as inscrições abertas para a oficina "Sei Controlar o Meu Dinheiro". As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas até 25 de setembro, dia da aula, no Módulo Empresarial, na prefeitura, e pelo telefone (45) 3284-8795. A ação começa às 19h, nas dependências da sala de cursos da Acimacar.

TooReciclando

Na próxima quarta-feira (12), a partir das 7h30 no auditório Acary de Oliveira, anexo ao Paço Municipal de Toledo, a Secretaria de Meio Ambiente lança o Programa TooReciclando no Seu Bairro - Toledo Cidade Limpa. O objetivo é a melhoria na qualidade e na preservação ao meio ambiente na região urbana e nos distritos.

Descarta

O programa tem o intuito de mostrar ao cidadão que existem formas corretas do descarte dos materiais recicláveis e resíduos volumosos. Serão utilizadas as novas caçambas do modelo Roll On Roll Off, com capacidade de 24 metros cúbicos cada. Elas deverão ser utilizadas no programa até o final das obras dos Ecopontos, locais onde elas serão implementadas.