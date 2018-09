Panorama regional do dia 05 de setembro de 2018

Grupo Sou Arte

A Escola Especial Raio de Luz, de Tupãssi, recebeu o show do grupo de Campo Mourão para encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que este ano abordou o tema “Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas”. O evento contou com a presença do prefeito Ailton Caeiro, da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Nair Christoffoli, do vice-prefeito Paulo Leonel Santana, do presidente da Apae, Edemar Battisti, do diretor Luiz Carlos Chesca e de vereadores, professores e funcionários da instituição. O espetáculo usou a arte circense para contar histórias de força e superação, surpreendendo o público presente.

Café colonial

Integrado à programação alusiva aos 26 anos de emancipação político-administrativa de Quatro Pontes, o tradicional café colonial será servido nesta sexta-feira (7), a partir das 18h, no Centro de Eventos Seno José Lang. A gastronomia alemã ofertará quase 60 pratos, entre salgados e doces, inclusive as tortinhas, e está sendo preparada pelo Comitê Feminino 28 de Março da Copagril, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a intenção de atender em torno de 700 pessoas.

Ingressos

A presidente do comitê feminino, Sônia Tonelli, afirma que a comercialização de fichas antecipadas foi prorrogada até esta quinta-feira (6) pela manhã. “Ainda restam fichas com as sócias, na Copagril, na Rádio Tropical FM e na prefeitura, com Viviane. O valor antecipado é R$ 30 e no dia custará R$ 35. Crianças de sete a 12 anos pagam R$ 15”.

Cooperativismo

A Sala do Empreendedor de Quatro Pontes, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, promoverá às 19h30 desta quarta-feira (5) palestra referente ao associativismo e o cooperativismo, com destaque para benefícios, na Aciquap (Associação Comercial e Empresarial).

Vacinação

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo foi prorrogada em São Miguel do Iguaçu até 14 de setembro. De acordo com a Vigilância Sanitária, a meta preconizada pela Secretaria de Saúde não foi atingida às crianças de um ano de idade, as quais somente 83% foram imunizadas. A equipe pede a colaboração dos pais e/ou responsáveis para que levem as crianças de um ano de idade às Unidades Básicas de Saúde para receberem a vacina. É importante levar a carteirinha de vacinação.

Semana da Pátria

Dando sequência à programação da Semana da Pátria, organizada pela Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, apresentações do Departamento de Cultura e Esportes foram realizadas na manhã dessa terça-feira (4) na Escola Municipal Dona Leopoldina, em Quatro Pontes. A programação segue até a sexta-feira (7), sempre às 8horas com o hasteamento da bandeira e às 17h com o ato de arriamento. Hoje os educandos do Colégio Estadual Quatro Pontes se apresentarão e na quinta-feira serão os alunos do Cmei Cantinho Feliz.

Apresentações cívicas

Em São Miguel do Iguaçu, a abertura da Semana da Pátria foi realizada no Ginásio de Esportes do Joelson Marcelino e contou com a participação do prefeito Claudio Dutra, de secretários, vereadores, Polícia Militar, alunos e professores. A Banda do 34º Batalhão da Infantaria Mecanizado de Foz do Iguaçu também esteve presente. Durante toda a semana as escolas realizam as horas cívicas com os alunos resgatando o papel patriótico de cada cidadão.