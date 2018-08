Panorama regional do dia 03 de agosto de 2018

(Foto: Divulgação )

Calçamento no trajeto Divisa/Bananeira

Mais uma obra de calçamento está sendo executada no Município de Serranópolis do Iguaçu. Nesse trecho, partindo da PR-495, na Linha Divisa do Parque em direção à Linha Bananeira, um total de 435 metros lineares está sendo calçado. O valor do investimento é de R$ 83.330,95. Essa obra vai beneficiar todos os cidadãos oferecendo condições melhores de trafegabilidade. Durante a semana, o prefeito Luiz Ferri, o vice-prefeito Diogo Achtenberg e o secretário de Agricultura, Valdeci Sehn, acompanharam a execução das obras.

Dia D - Prevenção i

Tupãssi organizou durante a semana o Dia D - Prevenção. O evento foi organizado pela Secretaria de Saúde e contou com a participação do prefeito Ailton Caeiro da Silva, do vice-prefeito Paulo Leonel Santana, da secretária Dahiane Locatelli de Sousa, da representante do Ciscopar, Jessica Sartor, do médico infectologista José Eduardo Panini, do vereador Leocir Camozzato e também de servidores da Secretaria de Saúde.

Dia D - Prevenção II

A palestra foi ministrada pelo médico José Eduardo Panini e buscou divulgar e esclarecer dúvidas relacionadas ao HPV e ao Meningo C e também ressaltar a importância da vacinação. Para o prefeito Ailton, essas ações se fazem necessárias para ajudar toda a população: “Precisamos sempre fortalecer e incentivar a prevenção de todas as doenças. Meu agradecimento ao Ciscopar por ser nosso parceiro e nos proporcionar uma noite como essa”.

Raiva bovina

O CSA (Conselho de Sanidade Agropecuária) de Serranópolis do Iguaçu promove nesta sexta-feira (3), no Centro de Cultura, uma importante reunião. Os assuntos a serem tratados são: raiva bovina e saúde pública. Participarão do debate representantes da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), da Vigilância Sanitária Municipal, além de membros da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. Todos os agricultores e a sociedade civil estão convidados a participar. O encontro começa às 9h.

Comsea I

Esta semana foi promovida no centro de turismo do balneário de Santa Helena uma reunião para debater sobre a implantação do Comsea (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional). Estiveram presentes o prefeito Evandro Grade e vereadores, secretários, representantes da Biolabore (Cooperativa de Trabalho e Assistência Técnica do Paraná), da Emater e demais líderes.

Comsea II

O objetivo do encontro foi informar aos governantes municipais a importância da implantação do Comsea, os quais deverão fazer parte por meio de uma comissão formada por representantes das Secretarias de Saúde, Educação, Agricultura e Assistência Social e representante do Coresan (Conselho Regional de Segurança Alimentar e Nutricional). A criação do Comsea será feita com lei específica.

Agosto Azul

A Secretaria de Saúde de Nova Santa Rosa convida todos os homens do Município para participar da palestra alusiva ao Agosto Azul. O encontro será realizado hoje, às 19h30, no Teatro Municipal Gustavo Fischer. A palestra será ministrada pelo médico urologista Carlos Barreira, de Cascavel. Serão tratados diversos assuntos sobre a saúde do homem.

Agendamentos

Além da palestra, na oportunidade também serão realizados os agendamentos de consultas, exames e testes rápidos, por isso a equipe da Secretaria de Saúde pede que todos os homens levem o cartão SUS para a realização dos agendamentos. Todos estão convidados a participar.

Sinalização

A Prefeitura de Quatro Pontes firmou novo convênio com o Detran-PR (Departamento de Trânsito do Paraná), em Curitiba. O documento foi assinado pelo prefeito João Laufer, que está acompanhado pelo secretário de Obras, Urbanismo e Transportes, Luis Carlos Becker, na Capital do Paraná. O convênio garante R$ 160 mil para sinalização.