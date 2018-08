Panorama regional do dia 02 de agosto de 2018

(Foto: Divulgação )

UPA recebe doação

A UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) na Vila Becker, em Toledo, foi contemplada com doação de vários materiais provenientes do Clube de Mães da Linha São Marcos. A ação foi realizada semana passada e foram repassados 33 itens de utilidade de cama e banho. A unidade recebeu dez mantas, dez travesseiros, dez toalhas de banho e três de rosto. O material recebido será utilizado no Setor de Pediatria da UPA. Segundo a coordenadora de Enfermagem da Gestão Associada do Consamu e Secretaria Municipal de Saúde, Janaina Dutra, os colaboradores da unidade ficaram muito felizes com o gesto. “A UPA agradece imensamente a doação. Nós já mandamos o material para a lavanderia que faz a lavagem e cenografar com a logo da UPA”, informou Janaina.

Bingo show

Para que essa doação fosse realizada, o Clube de Mães da Linha Dois Marcos realizou um bingo show de prêmios. O lucro do evento foi usado para comprar essas as peças doadas. “Estamos organizando a próxima doação que será de roupas. Quem quiser doar, estaremos no Clube recebendo no dia 11 de agosto para levarmos até Toledo”, disse Evete Becker.

Transporte escolar

A Secretaria de Educação de São Miguel do Iguaçu fará na próxima semana nova campanha para confecção de carteirinha para transporte escolar. De 6 a 10 de agosto os estudantes que usam o transporte escolar no Município e que ainda não fizeram os crachás devem comparecer na secretaria, localizada no Paço Municipal, primeiro piso, no horário das 8h às 11h e das 14h às 17h.

Regularização

A campanha tem como objetivo regularizar e conscientizar os estudantes sobre a importância do crachá, sendo este o principal documento de identificação de uso obrigatório para embarque no ônibus coletivo.

Liquida Palotina

A Campanha Liquida Palotina segue até o dia 11 de agosto com 22 empresas com promoções especiais em produtos e serviços. A diretora de comércio da Acipa, Rosa Ribeiro de Moraes Zílio, diz que as empresas estão com preços diferenciados e vale a pena conferir.

Clayton Conservani

O circuito de palestras promovido pela Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná) terá como um dos destinos a cidade de Marechal Cândido Rondon com a palestra gratuita “Limites Extremos”. A palestra será ministrada pelo jornalista e atleta Clayton Conservani, repórter do quadro “Planeta Extremo do Fantástico”. Será dia 10 de agosto, no Auditório Ecos da Liberdade. As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas na Acimacar pelo telefone (45) 3284-5704 e pelo e-mail [email protected].

Fim do sinal analógico

A Seja Digital, entidade não governamental e sem fins lucrativos responsável pelo processo de digitalização do sinal de TV no Brasil, e a Prefeitura de Toledo firmam nesta quinta-feira (2) uma parceria para que os espaços públicos locais auxiliem a população sobre o sinal digital. O objetivo é levar informação sobre o desligamento do sinal analógico de TV, que acontecerá dia 28 de novembro de 2018. Após essa data, a programação dos canais abertos de televisão será transmitida apenas pelo sinal digital em Toledo e em outras 154 cidades do Paraná. Para saber se tem direito ao kit a pessoa pode ligar para o número 147, com o NIS (Número de Identificação Social) em mãos, ou acessar o site sejadigital.com.br/kit para verificar e agendar a retirada dos equipamentos. Serão distribuídos mais de 355 mil kits no interior do Paraná e em Toledo mais de 10 mil. Os kits têm antena digital e conversor com controle remoto.