Panorama regional do dia 01 de Setembro de 2018

Concurso da Cerveja Artesanal

Estão abertas as inscrições para o 2° Concurso Nacional da Cerveja Artesanal de Marechal Rondon. Com o objetivo de disseminar a cultura cervejeira, o evento faz parte da programação da Oktoberfest rondonense deste ano, promovida pela prefeitura por meio da Proem (Fundação Promotora de Eventos do município). Até 15 de outubro, os interessados devem realizar a inscrição no e-mail [email protected], fazer o download da ficha de inscrição no site da prefeitura ou realizá-la diretamente no escritório da Proem, no Paço Municipal. Cada receita de cerveja deverá ser inscrita individualmente, mas é permitida a participação de grupos com até cinco pessoas. Somente é permitida a participação de cervejeiros não profissionais e que não possuam qualquer vínculo profissional com nenhuma cervejaria.

Tipos de cerveja

Serão consideradas válidas para o concurso as cervejas caseiras não registradas no Mapa (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento). Já os estilos-base devem ser os mesmos enquadrados e nomeados segundo o "Beer Judge Certification Program (BJCP) - Style Guidelines 2015". Serão avaliadas e julgadas apenas as cervejas que se enquadrarem em algum estilo-base do BJCP e as suas respectivas variações, com respeito à técnica do processo e ao uso de outros ingredientes, desde que devidamente especificados pelo concorrente na descrição da receita de sua cerveja.

Avaliação e prêmios

A avaliação pelos jurados seguirá os critérios de aparência, aroma, sabor, sensação na boca (mouthfeel), conjunto da obra e fidelidade ao estilo proposto. O julgamento será durante os festejos da Oktoberfest 2018, no pavilhão do alemão, dia 20 de outubro, e será aberto ao público.

Night Run

Neste sábado (1º), Edivaldo Quintino da Silva e Margarida Hilda Ludio da Silva vão representar Quatro Pontes na Corrida Night Run, em Umuarama. A corrida urbana é diferenciada, com características inovadoras que aliam esporte, entretenimento, saúde e bem-estar. O evento é promovido pela Prefeitura de Umuarama. A largada será às 19h, em frente ao Paço da Amizade, sede da prefeitura, no Centro Cívico. A corrida contará com provas de seis e 12 quilômetros, nas categorias feminina e masculina, e premiação para todos os atletas que concluírem a prova.

Autistas

No dia 15 de outubro a Câmara de Foz do Iguaçu será o local de discussão sobre as necessidades e direitos de pessoas com transtorno do espectro autista. Além das dificuldades de atendimento para quem possui o transtorno, a audiência pública, convocada pelo vereador João Miranda, também tem a finalidade de debater os problemas enfrentados deficientes intelectuais, sensoriais e físicos.

Obras de recape asfáltico

As obras de recape asfáltico seguem a todo vapor nos bairros rondonenses. Pela manhã, o prefeito Marcio Rauber, acompanhado do vice Ila, vistoriou o andamento das obras no bairro São Mateus. Nesta localidade, boa parte das ruas já foram beneficiadas, outras serão contempladas em breve. Na oportunidade, o prefeito e o vice aproveitaram para conferir de perto a qualidade da obra e do produto utilizado na execução, processo este chamado de ensaio tecnológico, fazendo com que haja a garantia de durabilidade do asfalto. Apenas no São Mateus estão sendo executados 2,3 quilômetros de recape asfáltico, além da sinalização das ruas. O investimento é de R$ 749 mil na parte interna.