Panorama esportivo do dia 31 de julho de 2018

Gratuitas

O Centro da Juventude Marcio Antonio Bombardelli do Jardim Europa em Toledo ainda possui algumas vagas para aulas na piscina, violão, guitarra, hip-hop, kung fu, capoeira, futsal (feminino e masculino) e kickboxing. Todas as atividades são gratuitas. Jovens de 12 a 29 anos podem se inscrever.

Irmãs Gmach

A família Gmach, das irmãs atletas Monize, Morgana e Mayra Gmach, foi tema do quadro Tamanho Família da Rede Globo no domingo. Morgana Gmach e Mayra Gmach, que integraram a seleção brasileira de conjunto, fizeram uma apresentação especial e também contaram um pouco da sua história na modalidade, ao lado dos pais, em Toledo.

Handebol I

Os semifinalistas do Campeonato Paranaense de Handebol 2018 Juvenil/Sub 18 - Chave Ouro, competição promovida pela LHPR (Liga de Handebol do Paraná) foram definidos no fim de semana. Na competição feminina a primeira colocação ficou com a equipe de Maringá. Em segundo lugar está o time de Sarandi, seguido de Cascavel e São Miguel do Iguaçu.

Handebol II

No masculino a primeira colocação também ficou com o time de Maringá; o segundo com Londrina, em terceiro lugar, Alto Paraná, e em quarto o Jussara Handebol. Assim, confrontam nas semifinais entre as mulheres Maringá e São Miguel do Iguaçu e Sarandi e Cascavel. Na disputa masculina, os confrontos semifinais serão Maringá e Jussara e Londrina e Alto Paraná.

Mountain bike

O 5º GP Paiçandu de Mountain Bike 2018 realizado domingo contou com três cascavelenses no pódio. Lucas Colombo foi o campeão na categoria Sub 23. Além dele, Jailtom Menezes conquistou o primeiro lugar no Sub 30 e Aldo Damásio, segundo na categoria Máster A. A prova foi válida pelo Ranking Brasileiro XCM e pelo Ranking Noroeste de Mountain Bike.

Cadeira de Rodas

A 2ª Etapa do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas foi realizada entre os dias 27 e 29 de julho, em Foz do Iguaçu. A Apac Cascavel foi derrotada pelo Tubarões/Fundesp por 52 x 41 e venceu a disputa contra Adapp/Pinhais por 52 x 32.