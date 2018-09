Panorama esportivo do dia 31 de agosto de 2018

LNF

A 16ª rodada da Liga Nacional de Futsal, que já teve dois empates por 3 a 3, em Magnus x Corinthians e Foz Cataratas x Pato, terá prosseguimento hoje com o duelo catarinense entre Tubarão e Joinville, às 20h15. Amanhã será a vez do Marechal Futsal atuar em Santa Catarina, contra o Jaraguá, às 13h. Também no sábado, mas às 20h15, o Marreco contará com sua torcida diante do Atlântico, em Francisco Beltrão. Já o Cascavel atuará domingo pela rodada, contra a Intelli (MG), às 11h, no Ginásio da Neva.

Ingressos

Para este jogo, aliás, que será novidade para o Cascavel Futsal por estar marcado para domingo pela manhã, a diretoria disponibiliza até às 12h desta sexta-feira ingressos ao preço promocional de R$ 5. Amanhã o valor subirá para R$ 10 e na bilheteria do Ginásio da Neva, no dia do jogo, serão R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira).

Série Ouro

Em Toledo e São José dos Pinhais, os preparativos são para receber os jogos de abertura da 10ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal, amanhã. O time da região metropolitana de Curitiba receberá o Matelândia às 18h e a equipe toledana receberá o Palmas às 20h30, Ambos neste sábado.

Em Portugal

Destaque do futebol paranaense nos últimos anos, o paulista de Santos Alef Bandeira Severino, ou simplesmente Alef Manga, de 23 anos, está alçando voos mais distantes no esporte. Mais precisamente, rumo a Portugal. Ele é o novo reforço do Oliveirense, na segunda divisão portuguesa. Alef disputou o Campeonato Paranaense deste ano pelo FC Cascavel.

Tênis

Atletas da Associação Atlética Comercial, os tenistas Eduardo Arroteia, Luana Sousa e Nicholas Sampaio enfrentaram dois dias de jogos em Maringá em mais uma etapa do Paranaense de Classes, competição que reuniu aproximadamente 350 atletas de todo o Estado. E os cascavelenses trouxeram ótimos resultados para casa: dois ouros (com Eduardo e Luana) e uma prata (Nicholas).