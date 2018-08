Panorama esportivo do dia 30 de agosto de 2018

Clássico no vôlei

O Caramuru Vôlei e o Copel Telecom/Maringá Vôlei vão se confrontar neste sábado na estreia do time maringaense na Série A do Campeonato Paranaense Adulto de Vôlei masculino. A partida, às 18h, no Centro Esportivo Jardim Paulista, em Maringá, será transmitida pela Paraná Educativa. Os dois times são os representantes paranaenses na Superliga, maior competição de voleibol do País. Na temporada 2018/2019 a equipe maringaense estará presente pela sexta vez. Já o Caramuru, vai participar pela terceira vez consecutiva da disputa nacional.

Feminino

Já a Superliga Feminina, que terá como representante do Paraná o Curitiba Vôlei, campeão da Superliga B 2017/2018, teve a definição do regulamento e da tabela da próxima edição do campeonato. Houve alteração no formato dos playoffs, que, agora, serão disputados em série melhor de três jogos, inclusive na final, onde o mando de quadra será dos clubes que estarão na disputa pelo título - mais uma novidade.

Ginástica

Na ginástica rítmica, as atenções das atletas das categorias pré-infantil e juvenil do Estado estão voltadas ao Campeonato Paranaense, que será realizado de amanhã a domingo na cidade de Pinhais. Cerca de 100 ginastas deverão participar do evento. De Cascavel, as representantes são Stefhany Beatriz Popoatzki, 8 anos, Júlia de Souza Lara, 9, e Mariana Batista de Paula, 13.

Toledo

Referência na GR, Toledo enviará para o Paranaense em Pinhais as ginastas Antonela Paz, Allanis do Nascimento, Francesca Paz e Kauanny Paes, na categoria juvenil, e Danielly Panini, Ketlin Recalcatti, Thalya da Silva e Maria Gabriela da Silva, no pré-infantil.

Futebol feminino

A partir deste domingo, dia 2 de setembro, o futebol feminino voltará a ser protagonista nos estádios do estado. Nesta edição do campeonato estadual a Federação Paranaense de Futebol realizará a competição com quatro equipes: Foz Cataratas/Coritiba, Imperial, Grecal e Toledo. A competição será disputada em turno e returno, sagrando-se campeã a equipe que somar mais pontos.