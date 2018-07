Panorama esportivo do dia 29 de julho de 2018

Discussão aberta

Um estudo do The New York Times por meio de um aplicativo que reuniu cerca de 500 mil tempos de atletas em provas de maratona e meia-maratona desde 2014 está dando o que falar no mundo do atletismo. É que o uso de um tênis da Nike (o Vaporfly) tem melhorado de 3% a 4% o tempo de corredores em relação a competidores semelhantes que utilizaram outros calçados. O detalhe é que o tênis, lançado em meados de 2017 e que custa 250 dólares (cerca de R$ 1 mil), reascendeu a discussão a cerca do uso da tecnologia no esporte.

Tecnologia

A discussão sobre a tecnologia do tênis, que tem uma placa de fibra de carbono no meio do solado com o objetivo de servir como uma alavanca a cada passo do corredor, nada tem a ver com o VAR, o árbitro de vídeo que ficou famoso na Copa, e sim com a vantagem competitiva. Vale lembrar os supertrajes da natação, proibidos depois de atletas alcançarem marcas inéditas e surreais nas piscinas. Há casos também de proibições no futebol americano, no uso de uma espécie de cola que ajudaria os jogadores a segurar a bola, e no golfe, no uso de bolas que teriam uma trajetória mais “controlada”.

Mercado

O detalhe é que o “supertênis” tem desaparecido das prateleiras a cada prova, nos EUA e na Europa. É que a vida útil do acessório é de cerca de 160 quilômetros, o que faz com exemplares sejam vendidos por até cerca de 500 dólares (R$ 2 mil), preço que nem todos têm condições de pagar a cada praticamente duas maratonas (84 km), levando em conta os treinos. Na Maratona de Londres 2018, menos ainda tiveram acesso. Um modelo atualizado do tênis foi vendido a um número limitado de participantes a 650 dólares (cerca de R$ 2,6 mil).

De olho

Vale lembrar que a Federação Internacional de Atletismo tem, sim, restrições relacionadas a calçados. Elas dizem que eles não devem ser produzidos de forma a dar aos atletas vantagem ou assistência desleal. Quanto ao “supertênis”, não há comprovação científica de que ele melhore o desempenho de quem o usa.