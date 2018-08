Panorama esportivo do dia 29 de agosto de 2018

Vôlei de Praia

Toledo recebeu no final de semana a 4ª etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia, realizado pela Federação Paranaense de Voleibol. Os jogos foram realizados na nova estrutura montada com duas quadras públicas para receber competições de vôlei de praia, no Centro Olímpico Arnaldo Bonen. A disputa, que já passou por Ubiratã, Paranaguá e Londrina, contou com a participação de 70 duplas nesta etapa, estabelecendo número recorde de inscritos nas categorias de base. Foram 42 no Sub-17 e Sub-19 e 28 duplas no Adulto.

Só deu Maringá

Apesar da elevada representatividade devido ao recorde de inscritos, a etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia em Toledo foi dominada por atletas de Maringá. Na categoria Adulto, a dupla Nicolly/Haissa venceu no feminino, com Mayara/Ingridh em terceiro, enquanto Eduardo Davi/Adrielson, Rafael Queiroz /Felipe Cavazin e Patrick/Arthur dominaram o pódio do masculino.

Sub-19 e sub-17

Na categoria Sub-19, Mayara/Duda venceu e Giovana/Carol ficou em terceiro no feminino, enquanto João Pedro/Gabriel foi ouro e Lucas/Gabriel Pisco foi prata no masculino. Na Sub-17, Maringá só levou uma medalha pra casa, ainda que a de ouro, com Abdneias/Heitor. A prata foi para Londrina com João/Thiago e o bronze para Lobato com Patrick/Lucas. No feminino, a dupla campeã foi Heloisa/Camilla, de Guaraniaçu. A prata ficou com Maria Fernanda/Laura, de Planalto, e o bronze com Julia/Emanuelle, de Curitiba.

Atletismo

A cidade de Maringá agora se prepara para sediar um evento estadual. Será o 20º Campeonato Paranaense de Atletismo Mirim 2018. A competição será desenvolvida na Pista Professora Maria da Conceição Silva, na Universidade Estadual de Maringá. Cascavel participará do Estadual com 18 atletas, com idade entre 14 e 15 anos de idade.

Guaíra

Já Guaíra receberá competidores de toda a região oeste do Estado para a Fase Regional dos Jogos Bom de Bola, competição de futebol dentro dos Jogos Escolares e disputada por alunos atletas nas categorias A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos). A competição será aberta sexta-feira, às 19h, no Centro Náutico Marinas. O último evento dos Jogos Oficiais realizado na cidade foi em 2009.