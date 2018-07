Panorama esportivo do dia 28 de julho de 2018

Final reeditada

Pouco mais de dois meses depois de deixar a cidade de Maringá com duas derrotas e uma vitória em três jogos, em maio, na etapa que marcou a estreia do Apac (Associação dos Paratletas de Cascavel) na Divisão A do Campeonato Paranaense de BCR (Basquetebol em Cadeira de Rodas), o time cascavelense chega a Foz do Iguaçu para importantes compromissos pela 2ª rodada do Estadual, neste fim de semana. Destaque para o jogo de estreia na terra das Cataratas, às 14h30 deste sábado contra o Tubarões/Ponta Grossa. Será uma reedição da decisão do título da Divisão B de 2017, vencida pela Apac/Cascavel.

Sete equipes

No domingo, às 10h, o time cascavelense medirá forças com o ADAPP/Pinhais, vice-líder invicto do Estadual de BCR. Todos os jogos serão no Caic do Morumbi. Além de Cascavel, participam desta etapa equipes de Castro, Guarapuava, Maringá, Pinhais, Ponta Grossa e Umuarama, além de Foz do Iguaçu.

Handebol

No handebol, as equipes de Cascavel também terão importantes compromissos. Eles serão pela 3ª etapa da Chave Ouro do Campeonato Paranaense de Handebol Sub-18, em Londrina. Na “Londres Paranaense” serão definidas as equipes que disputarão o título na 4ª e última etapa, marcada para o fim de agosto em Maringá. No feminino, o Santa Maria/ACH/Cascavel enfrenta Sarandi (13h30) e São Miguel (às 18h40) neste sábado e Maringá (10h50) no domingo. No masculino, o ACH/Cascavel Alto Paraná (14h40) e Maringá (19h50) no sábado e Jussara (8h30) no domingo. Maringá lidera o Estadual nos dois naipes.

HCR

No HCR (Handebol em Cadeira de Rodas), a dobradinha na classificação do Paranaense pertence as equipes de Toledo. Com campanhas incontestável, as seleções da Atacar/Unipar/Oi/Volvo/Toledo comprovaram o favoritismo e sagraram-se campeãs da 2ª etapa do Estadual, que foi disputado por oito equipes nas categorias HCR4A masculino e HCR4A misto nesta semana, em Maringá. Foi uma espécie de troco, pois um dia antes as equipes maringaenses haviam se sagrado campeãs paranaenses (feminino e masculino) em Toledo, no Estadual Sub-16 regular.