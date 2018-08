Panorama esportivo do dia 28 de agosto de 2018

Copa Amop

Foi bastante disputado o jogo de ida da decisão da 2ª Copa Amop de Futsal Masculino entre Quatro Pontes e Matelândia, no sábado. Mesmo fora de casa, o time quatropontense abriu o placar e chegou a estar vencendo por 4 a 2, mas o time da casa reagiu e virou o placar para vencer por 7 a 4. O jogo de volta está marcado para o próximo dia 8 (domingo), às 20h30, em Quatro Pontes. A competição é promovida pela Associação dos Municípios do Oeste do Paraná.

Convocado

Camisa 10 do Marechal Futsal, o ala Alexandre de Los Santos, o Xande, foi convocado para atuar pela seleção uruguaia durante o Zonal Sul da Liga Sul-Americana, no período de 15 a 23 de setembro, em Assunção, no Paraguai. A convocação ocorreu no fim da tarde da última sexta-feira e dará ao jogador carioca naturalizado uruguaio a oportunidade de defender a seleção daquele país pela quinta vez. Xande, de 30 anos, já havia sido convocado quatro vezes desde 2016, tendo a oportunidade de disputar 14 jogos e fazer sete gols com a camisa azul-celeste.

Liga Sul

O Pato Futsal confirmou a boa fase em que vive ao erguer o troféu de campeão da Liga Sul no fim de semana, em Campo Mourão. Na competição, disputada no sistema de quadrangular, o time pato-branquense empatou com Blumenau (1 a 1), goleou o Paranaguá (7 a 2) e venceu o Campo Mourão (2 a 0). O Pato, atual campeão paranaense, havia faturado o título da Taça Brasil há duas semanas.

Intercontinental

Para o Carlos Barbosa, líder da Liga Futsal e comandado pelo técnico da seleção brasileira Marquinhos Xavier, a missão nos próximos dias é representar bem o salonismo brasileiro na Tailândia, na Copa Intercontinental de Futsal, que ocorre em Bangkok. O time laranja estreia hoje contra o Los Angeles, da Guiné Equatorial, em busca do quarto título mundial.

A competição

A Copa Intercontinental ocorrerá até domingo (2) com a participação de seis equipes. O Grupo A é formado por Carlos Barbosa, Bluewave Chonburi (Tailândia) e Los Angeles (Guiné Equatorial), e o Grupo B por Magnus/Sorocaba (SP), Barcelona (Espanha) e Elite Futsal (Estados Unidos). Os dois primeiros colocados de cada chave avançam para as semifinais. O detalhe é que em lados opostos, Carlos Barbosa e Magnus podem novamente se encontrar na decisão, como ocorreu em 2016, com título para os paulistas.

Terceirona

A Terceira Divisão do Paranaense de Futebol começou no fim de semana com os times visitantes levando a melhor. Em Cianorte, o Nacional venceu o Colorado por 3 a 0 e em Campo Largo o Grêmio Maringá venceu o Grecal, enquanto o Verê arrancou um empate (1 a 1) em Rolândia com o Cambé e o Clássico Arapuca, entre Apucarana e Arapongas, terminou empatado sem gols.