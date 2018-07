Panorama esportivo do dia 27 de julho de 2018

Beneficente

Amigos que jogam futebol juntos há anos irão se reunir neste domingo para uma partida beneficente no campo da Vila “C” Nova, às 9h, na Rua Recife, em Foz do Iguaçu. Cada participante foi convidado a doar pacotes de café em pó, chá mate e alimentos não perecíveis a serem repassados ao Lar dos Velhinhos. A maioria dos atletas disputa o Campeonato de Futebol Veterano, promovido pela Associação Recreativa e Esportiva de Atletas Veteranos de Foz do Iguaçu.

Série Ouro

Aberta terça-feira com a vitória do Palmas sobre o Foz Cataratas (3 a 1), a 6ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal terá sequência hoje com dois jogos: São José dos Pinhais x Guarapuava, às 20h, e Matelândia x Paranavaí, às 20h30 em Medianeira. Já o Toledo atuará amanhã na rodada, contra o Campo Mourão. O jogo será no Ginásio Alcides Pan, às 20h30.

Liga Futsal

Para os times paranaenses da Liga Futsal, o compromisso neste fim de semana será pela competição nacional. Além do Marechal, o Marreco também joga nesta sexta-feira, quando desafia o Tubarão em Santa Catarina, às 20h15. Já o Cascavel visitará o Atlântico, em Erechim (RS), amanhã, mesmo dia no qual o Foz Cataratas receberá o líder Carlos Barbosa, às 20h15, no Ginásio Costa Cavalcanti. Já o Pato atuará domingo na rodada. Receberá o Joinville às 11h.

Handebol

A cidade de Londrina sedia neste fim de semana a 3ª etapa da Chave Ouro do Campeonato Paranaense de Handebol Sub-18. A disputa será amanhã e domingo, com jogos em três locais: Universidade Estadual de Londrina, Lar Anália Franco e Ginásio de Esporte Moringão. Cidade que nesta semana faturou o título sub-16 no feminino e no masculino, Maringá lidera o Estadual Sub-18 nos dois naipes, após etapas em Toledo e Cascavel.

Basquete CR

Já a cidade de Foz do Iguaçu recebe neste sábado e domingo a 2ª etapa do Campeonato Paranaense de BCR (Basquetebol em Cadeira de Rodas). Participam desta etapa equipes de Cascavel, Castro, Guarapuava, Maringá, Pinhais, Ponta Grossa e Umuarama, além do município anfitrião. Todos os jogos serão realizados no Caic do Morumbi.

Bom de Bola

Ao contrário do divulgado na edição de ontem, a fase macrorregional dos Jogos Bom de Bola em Guaraniaçu será realizada de 26 a 30 de setembro, e não no mês de agosto.