Panorama esportivo do dia 25 de julho de 2018

TOP 2020

A Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo divulgou a lista de atletas e técnicos selecionados para a edição 2018 do programa Talento Olímpico do Paraná - TOP 2020. Ao todo, 1.600 vagas foram ofertadas, mas na lista divulgada constam apenas 1.116 nomes. Novos selecionados serão divulgados nos próximos dias, pois se encontram ainda em análise devido à documentação pendente.

Novidades

Assim como em 2017, são 38 modalidades olímpicas e 18 paraolímpicas ofertadas no programa de bolsas. As novidades para este ciclo são o surfe, o skate, o caratê, o beisebol/softbol (versão feminina do esporte), a escalada técnica, o parabadminton e o parataekwondo.

Números

Em suas seis edições, o TOP já atendeu cerca de 7 mil atletas e técnicos. Os resultados de atletas paranaenses nos dois ciclos olímpicos, após a implantação do programa, cresceu exponencialmente. Em 2012, na disputa dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Londres, o programa contou com seis representantes (quatro atletas e dois técnicos). Já nos Jogos Rio 2016 o TOP contou com 32 atletas e dois técnicos representando o Paraná nas disputas, resultando em duas medalhas de prata (no vôlei de praia, com Ágatha Bednarczuk e na bocha paraolímpica, com Marcelo Santos).

Elefante branco

Empresário que em 2012 arrematou em leilão o antigo Complexo Poliesportivo Pinheirão por R$ 57,5 milhões, o cascavelense João Destro revelou ontem, em entrevista ao “Tribuna do Paraná”, que não tem pressa para definir o que vai fazer com a área de 125 mil metros quadrados localizada no bairro Tarumã, em Curitiba, e que mesmo com o local “abandonado”, gasta uma grande quantia para mantê-lo: “somando IPTU, segurança e limpeza, eu gasto cerca de R$ 500 mil por mês, ou seja, em torno de R$ 6 milhões por ano”, revelou Destro, que, assim, desde que comprou o estádio já “torrou” pelo menos R$ 30 milhões.

Pôquer

Com emoção até o momento final, a seleção do Paraná conquistou o Campeonato Brasileiro de Pôquer por Equipes (CBPE), no fim de semana, em São Paulo. A competição reuniu 20 seleções estaduais e os melhores jogadores do Brasil. Escalada por Daniel Almeida, a seleção paranaense contou com os jogadores Pedro Grochocki, Leocir Carneiro, Marcos Brito, Alisson Piekazewicz, Thiago Crema e Dayane Kotoviezy.