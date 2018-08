Panorama esportivo do dia 25 de agosto de 2018

LNF

Um dia depois do encerramento da 15ª rodada da Liga Nacional de Futsal, amanhã, com Joaçaba x Marechal, um duelo paranaense movimentará a competição pela 16ª rodada: Foz Cataratas x Pato Branco. O jogo, marcado para as 19h no Ginásio Costa Cavalcanti, será o terceiro seguido da equipe do Oeste em casa contra times da parte de cima da classificação, depois de vencer o Carlos Barbosa e perder para o Corinthians.

Liga Sul

Para o Pato Futsal, antes de encarar o Foz o desafio é neste sábado contra o Campo Mourão, às 21h, pela última rodada da Liga Sul, que teve início quinta-feira em Campo Mourão. O duelo paranaense deve definir o campeão da competição, realizada no sistema quadrangular. Na 1ª rodada, Pato e Blumenau empataram por 1 a 1, enquanto o time anfitrião venceu o Apaf/Paranaguá por 3 a 0. A 2ª rodada foi realizada ontem à noite, com Pato x Apaf e Campo Mourão x Blumenau.

Incógnita

Marcada para iniciar amanhã, a Terceira Divisão do Paranaense de Futebol ainda é uma incógnita para cinco das nove equipes inscritas. Isso porque até o início da tarde de ontem apenas Nacional, Colorado, Campo Mourão e Apucarana e haviam registrado jogadores para a competição. Verê (ainda que em número insuficiente para formar um time), também já tinha jogadores aptos às disputas. O prazo final para a rodada inaugural foi o fim da tarde de ontem, o que deve ter feito Cambé, Grecal, Grêmio Maringá, Arapongas e o próprio Verê terem travado uma corrida contra o tempo.

Errantes

Dos quatro jogos da 1ª rodada da Terceirona, dois estão marcados para campos neutros: Cambé x Verê para o Estádio Erich George, em Rolândia; e Colorado x Nacional para o Albino Turbay, em Cianorte, ambos às 15h30. No mesmo horário o Grecal deve receber o Grêmio Maringá, enquanto o clássico Arapuca está marcado para as 20h, em Apucarana.

Caratê

Três eventos de caratê movimentam atletas de toda a região neste sábado em três cidades: Cascavel, que recebe a 2ª fase do 46º Campeonato Regional, que contará com cerca de 200 competidores no Ginásio da Neva; Goioerê, que sediará a 6ª Copa Souza com a participação de cerca de 400 caratecas de 23 cidades; e Umuarama, sede da Copa Nintai de Karatê, onde 13 atletas da Academia Dojo e 15 projeto social Sandokan representarão Cascavel na disputa.