Panorama esportivo do dia 24 de agosto de 2018

Futebol feminino

O Foz Cataratas/Coritiba se despediu da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino com uma derrotada por 2 a 1 para o Osasco Audax em pleno Estádio Pedro Basso, na quarta-feira, em Foz. Agora, as Poderosas começam a se dedicar exclusivamente ao Campeonato Paranaense de Futebol Feminino, que começará no próximo dia 2 de setembro.

Canoagem

Os canoístas Ana Paula Vergutz e Vagner Souta Jr iniciaram ontem as disputas do Campeonato Mundial de Canoagem Velocidade em Montemo-o-Velho, em Portugal. E conseguiram avançar à semifinal. Eles disputam a penúltima fase da competição nesta sexta-feira, em busca de vagas nas finais do Mundial, que seguirá até domingo. As provas podem ser acompanhadas ao vivo pelo canal do Youtube da Confederação Brasileira de Canoagem.

Vôlei

Após duas semanas de descanso, as equipes que participam do Campeonato Municipal Amador de Voleibol retornam às quadras da Associação Atlética do Banco do Brasil de Cascavel neste domingo. Serão oito jogos, das 8h às 17h30: Comercial x APCEF (Fem.), Santo Onofre x Sicoob (F), Brothers x Comercial (Masc.), Amigos do Vôlei x Fitness Life (M), Master Team x AABB (F), AAADU x Copel Clube (F), São Cristóvão x Guarujá (M) e Lado Oposto x AAADU (M).

Basquete

Cascavel também sedia neste fim de semana a 16ª rodada da 3ª Liga de Basquete. Todas as disputas ocorrem no ginásio da Faculdade Unopar, Unidade do Lago, e têm início às 14h. A última disputa está prevista para iniciar às 17h15. Neste sábado os jogos são: Marechal Rondon x Assis Chateaubriand, UTFPR/Medianeira x Praça Wilson Joffre/Cascavel, Cascavel 8'ers x Medianeira/Matelândia e FisioCenter/FastGourmet x Hoop'S. No domingo os jogos serão: Colégio Cristo Rei x Corbélia, AlfaCon x Pérola D'Oeste, Ecocentauro/Honda x Javalis/Toledo e Const.S&F x Cafelândia.

Paraciclismo

Pela primeira vez na história, o Brasil recebe uma competição continental de paraciclismo de estrada. A primeira etapa do Circuito Pan-Americano ocorre hoje e amanhã na cidade de São Caetano do Sul (SP), onde cerca de 150 atletas de cinco países disputarão provas de contrarrelógio e resistência. Dentre eles estarão dois cascavelenses. Os paratletas Roberto Marchioro e José Felipe Pavan levam o nome do paradesporto de Cascavel na categoria Handbike H5.