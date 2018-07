Panorama esportivo do dia 21 de julho de 2018

Ciclismo

Neste domingo, cerca de 70 ciclistas de Cascavel vão levantar poeira no Recanto Xavante, próximo ao Show Rural, no Desafio de Equipes de Mountain Bike. A prova de XMC (estrada de chão) terá largada às 8h30 e será realizada em três categorias: equipes masculinas, equipes femininas e equipes mistas (dois homens e duas mulheres) - cada equipe será composta por quatro atletas. A premiação está prevista para as 10h30.

Pedestrianismo

A Accorrer (Associação Cascavelense de Corredores de Rua) realiza neste domingo a Meia Maratona de Cascavel Uninter 2018. O evento terá a largada às 7h30 da frente da prefeitura e englobará também as distâncias de 10 km, 5 km e Corrida Kids, além dos 21 km da meia maratona. Os trajetos serão pelas avenidas Brasil e Rocha Pombo e têm a duração máxima de três horas (para os 21 km). Um trio elétrico animará os participantes no local da largada.

Basquete

A 3ª Liga de Basquete Unopar chega à sua 12ª rodada neste fim de semana, com oito jogos no ginásio da Faculdade Unopar, em Cascavel. A programação tem início hoje com o duelo entre as equipes de Corbélia e Assis Chateaubriand, às 14h. Em seguida os embates serão Const.S&F x Galizés/Guaraniaçu (15h05), Marechal Cândido Rondon x Cafelândia (16h10) e Cascavel 8ers x HoopS Cvel (17h15). Amanhã os duelos serão Assis x Medianeira/Matelândia (14h), Pérola D'Oeste x Praça Wilson Joffre (15h05), AlfaCon x Javalis/Toledo (16h10) e Ecocentauro x FisioCenter (17h15).

Voleibol

Marechal Cândido Rondon recebe a 2ª etapa da Série A do Paranaense de Vôlei Sub-17 feminino neste fim de semana. As quatro melhores equipes fazem as semifinais neste sábado, enquanto a decisão, a disputa do bronze e pela quinta colocação serão amanhã. Todos os confrontos serão nos ginásios Clarinto Bortolon e do Colégio Martin Luther.

Futsal feminino

A fase regional dos Jogos da Juventude foi encerrada quinta-feira em 12 cidades. Em Palotina, o último dia de competições consagrou a equipe de futsal de Ouro Verde do Oeste, pelo feminino. A vitória por 2 a 0 sobre o time de Foz do Iguaçu marcou o pentacampeonato de Ouro Verde e garantiu às campeãs vaga na fase final, que será em outubro em Chopinzinho.