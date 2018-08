Panorama esportivo do dia 21 de agosto de 2018

A um jogo

A rodada de ida das quartas de final da Série C do Brasileiro não foi de todo ruim para o Operário Ferroviário, que desafiou o Santa Cruz diante de um público de quase 50 mil pessoas no Arrudão e conseguiu segurar parcialmente a pressão em Pernambuco. É que o Fantasma acabou derrotado por 1 a 0, placar possível de ser revertido no jogo de volta, marcado para este domingo em Ponta Grossa. O jogo vale o acesso à Série B.

Liga Futsal

Outra equipe que contou com um grande número de torcedores, mas que não conseguiu corresponder com a expectativa vinda das arquibancadas foi o Foz Cataratas, que saiu perdendo para o Corinthians pela 15ª rodada da Liga Futsal, no sábado, consegui empatar, mas desceu para o intervalo perdendo por 3 a 1. No segundo tempo, os donos da casa reagiram e igualaram o placar, mas acabaram sofrendo mais dois gols no fim da partida e viram os visitantes deixarem Foz do Iguaçu com uma vitória por 5 a 3.

15ª rodada

A 15ª rodada da Liga Futsal, que já teve seis jogos realizados, será encerrada neste fim de semana com outras duas equipes paranaenses em quadra. O Cascavel desafiará o São José no sábado, às 13h, em São José dos Campos (SP), enquanto o Marechal visitará o Joaçaba no domingo, às 19h, em Santa Catarina. Também no domingo, mas às 11h30, Joinville e Jaraguá farão clássico catarinense.

Atletismo

Durante o fim de semana 30 atletas de Cascavel participaram do Campeonato Paranaense de Atletismo Adulto, em Maringá. Eles buscavam medalhas e índices para os Jogos Abertos e os Jogos da Juventude do Paraná. Melhor para Tiago Soares (100m), Felipe Muritz (200m) e Igor de Deus e Daniel Antunes (ambos nos 5.000m), que obtiveram índice aos Japs (Divisão A, de 21 a 30 de setembro em Londrina), e Guilherme Cauê (400m com barreiras) e Guilherme Teixeira e Matheus Teodoro (ambos nos 800m), que obtiveram índice para os Jojups (de 7 a 9 de setembro em Toledo).

Errata

Ao contrário do divulgado no “Placar de Ontem” da edição de domingo, o Corinthians foi derrotado pelo Grêmio por 1 a 0 dentro de casa, em Itaquera, pela 19ª rodada do Brasileirão.