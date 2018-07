Panorama esportivo do dia 19 de julho de 2018

Copa Caio Júnior

Foram definidos nesta semana os grupos da Copa Internacional Caio Júnior 2018. A competição será disputada na semana que vem, de segunda a domingo, e contará com 10 participantes divididos em duas chaves. O campeão Coritiba e o Grêmio, vice-campeão, são os cabeças de chave de cada grupo. No A, além do Coxa, estão Mito Holly Hock-JAP, Jacuipense, Paraná Clube e Chapecoense. Já o Grupo B, além do Imortal gaúcho, tem Atlético-PR, Jacksonville Armada-EUA, PSTC e Hope/Londrina.

Liga Futsal

A Liga Futsal retornará neste fim de semana depois de 40 dias de pausa durante a Copa do Mundo na Rússia. A 12ª rodada será aberta amanhã com Carlos Barbosa x Shouse, Corinthians x Joinville e Blumenau x Intelli. No sábado será dia de clássicos para os paranaenses, com Cascavel x Foz Cataratas, às 19h no Ginásio da Neva, e Marreco x Marechal, às 20h15 no Ginásio Arrudão, e Francisco Beltrão. Para o Pato Branco o compromisso será segunda-feira contra o Assoeva, em Venâncio Aires (RS).

Série Ouro

Pela Série Ouro do Paranaense de Futsal, a programação também conta com clássicos. A 5ª rodada do returno foi aberta terça-feira à noite com o empate por 2 a 2 entre Foz Cataratas e Marechal, em Foz do Iguaçu. Os visitantes abriram vantagem com gols de Biel e Vilela no primeiro tempo e os donos da casa empataram com dois gols de Feitosa na etapa final. Ontem Marreco e Pato fizeram o Clássico das Penas em Francisco Beltrão, e terça-feira (24) Toledo e Cascavel farão o Clássico da Soja no Ginásio Alcides Pan.

Mantida

Após iniciar a semana na iminência de fechar as postas, o Guarapuava Futsal terá a continuidade dos trabalhos. Com isso, o tricampeão paranaense (2010, 2014 e 2015) permanece na disputa da Série Ouro e mantém o projeto de reestruturação administrativa que vem realizando desde o início desse ano. Apesar da campanha ruim no Estadual – não venceu nenhum jogo -, a avaliação dos gestores é que há bons motivos para continuar o que chamam de reconstrução da equipe, já que a recuperação das contas está em andamento e há bons resultados na base do clube.