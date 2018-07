Panorama esportivo do dia 17 de julho de 2018

Operário

O Operário Ferroviário está matematicamente classificado para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O Fantasma venceu o Tombense-MG por 1 a 0, no fim de semana, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, chegou a 32 pontos e segue na liderança do Grupo B. O gol do alvinegro foi marcado na segunda etapa, aos 17min, por Xuxa, aproveitando rebote do goleiro em chute de Erick. O Fantasma voltará a campo pela Série C no domingo (22) contra o Cuiabá-MT, às 15h30, no Estádio Germano Krüger.

Cigano

Junior dos Santos, o Cigano, derrotou Blagoy Ivanov por decisão unânime dos juízes na madrugada de domingo, no combate principal do UFC Fight Night 133, realizado na cidade de Boise, nos Estados Unidos. Todos os três jurados entenderam que o brasileiro peso pesado (divisão até 120,2 kg) venceu os cinco rounds disputados, portanto a pontuação oficial foi de triplo 50 a 45.

Empolgou-se

Depois da luta, o brasileiro pediu por um confronto contra um conhecido rival. “Não sei o que virá pela frente, mas outro combate contra [Stipe] Miocic seria bem-vindo”, afirmou Cigano em entrevista ainda dentro do octógono. Ambos os ex-campeões do UFC se enfrentaram duas vezes, com um triunfo para cada lado. Cigano havia sido derrotado por Miocic em sua última luta antes do retorno ao UFC após 14 meses punido por doping.

Lamentável

Horas após ser sequestrada, Rosângela Freda, mãe do atacante Taison, foi encontrada, ontem, pela Brigada Militar de Pelotas (RS), em Cascata, região do interior da cidade. A operação resultou em quatro pessoas presas, suspeitas de envolvimento no caso. O caso ocorreu no bairro Navegantes, em Pelotas, próximo à casa da família do atacante. O sequestrador simulou a entrega de um buquê de flores e colocou a mãe do jogador dentro de um veículo.

Na Rússia

O resgate foi feito horas depois do crime na estrada Alto da Cruz, na região de Cascata. O local é posicionado na divisa entre as cidades de Pelotas e Canguçu, no Rio Grande do Sul. Rosângela foi encontrada no porta-malas de um Siena. Taison esteve com a seleção brasileira na disputa da Copa do Mundo na Rússia. O atacante não entrou em campo em nenhum dos cinco jogos da equipe no torneio.