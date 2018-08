Panorama esportivo do dia 15 de agosto de 2018

Série D

A Federação Paranaense de Futebol publicou nesta semana o tão aguardada definição das vagas do Estado na Série D do Campeonato Brasileiro 2019. Além de Foz do Iguaçu e Maringá FC, que garantiram o direito de disputar a quarta divisão nacional pelo Campeonato Paranaense, a federação confirmou o Cianorte como o terceiro representante.

Taça FPF

Assim como Foz e Maringá, o Cianorte acabou se garantido na Série D com a campanha realizada no Estadual deste ano. É que a terceira vaga do Estado sairia da Taça FPF, competição sub-23 que não emplacou este ano devido ao desinteresse das equipes – apenas três times demonstraram a intenção de disputá-la.

Interior torce

Os times do interior agora ficam na torcida pelo Operário Ferroviário, que está a dois jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. É que o Fantasma, assim como fez o Londrina, apresenta rápida ascensão no cenário nacional. Ainda assim, caso tropece nas quartas de final diante do Santa Cruz-PE, o time de Ponta Grossa já tem vaga garantida na Série C, o que faz com que as vagas à Série D pelo Paranaense de Futebol 2019 “desçam” ainda.

Sexto colocado

Este ano, o Cianorte herdou a vaga à Série D sendo o sexto colocado dentre os 12 times do Estadual, enquanto o Foz foi o terceiro e o Maringá o quinto colocado. No ano que vem, caso o Paranaense distribua três vagas à quarta divisão nacional, a disputa por elas poderá ficar com times que terminaram mais abaixo na classificação, pois Atlético, Paraná, Coritiba, Londrina e Operário já têm vagas nas divisões A, B e C.

Copa do Brasil

Vale lembrar ainda que Foz do Iguaçu e Maringá disputarão em 2019 a Copa do Brasil, competição mais valorizada financeiramente do calendário nacional. Caso vençam a partida de estreia, cada um receberá R$ 500 mil de premiação. Também por isso é sonho de dez em cada dez times, assim como a Série D, para o ingresso no Campeonato Brasileiro.

Poderosas

No futebol feminino, as maiores representantes do Paraná têm compromisso fora de casa nesta quarta-feira. As Poderosas do Foz Cataratas/Coritiba enfrentam o time da Portuguesa às 15h, no Pacaembu, em São Paulo, pela 13ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro. A partida que a princípio estava marcada para acontecer no estádio do Canindé, foi transferida pela CBF para o estádio do Pacaembu.