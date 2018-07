Panorama esportivo do dia 14 de julho de 2018

Tênis de mesa

A cidade de Londrina sedia a 5ª etapa do Campeonato Paranaense de Tênis de mesa neste fim de semana, no Ginásio Professor Darcy Cortez (Moringão). Cascavel estará representada na competição por 30 mesatenistas, nos naipes feminino e masculino, nas categorias pré-mirim, mirim, infantil, juvenil, juventude, adulto, veterano e estreante.

Canoagem

O Clube de Regatas Cascavel promove uma ação de venda de pizzas neste fim de semana para angariar fundos para dar sequência ao projeto de incentivo à canoagem a jovens de todas as idades no Lago Municipal. O valor é R$ 20 a unidade e as opções de sabores são calabresa, frango e frango com calabresa. As pizzas serão entregues no domingo (15) no Clube dos Sargentos e Subtenentes, das 10h às 16h. Interessados em ajudar podem garantir unidades pelos números 99853-7461 ou 3224-3701.

Juventude

Aberta ontem, a fase regional da 31ª edição dos Jogos da Juventude do Paraná movimentará atletas de todo o Estado em 12 cidades a partir deste sábado, quando efetivamente terão início as disputas. O evento ocorrerá até quinta-feira em Guaratuba, Irati, Kaloré, Nova Esperança, Nova Olímpia, Palotina, Pranchita, Rolândia, Saudades do Iguaçu, Telêmaco Borba, Ubiratã e Uraí.

Voleibol

Competição que tem todo o regulamento detalhado no site da prefeitura – a única dentre as nove modalidades anunciadas com campeonatos municipais por Secretaria de Cultura e Esporte e Fundação de Esporte de Cascavel – o voleibol prossegue com as inscrições abertas apenas até segunda-feira (16). Podem participar da competição atletas a partir de 16 anos de idade ou que completem 16 anos em 2018. A competição será realizada na AABB/Cascavel e tem previsão de início para o dia 29 deste mês.

TOP 2020

O Instituto Paranaense de Ciência do Esporte tornou pública, ontem, a relação dos candidatos selecionados para as entrevistas na reabertura do processo seletivo para as vagas administrativas do Talento Olímpico do Paraná (TOP 2020) – edição 2018. Elas ocorrerão nesta segunda-feira (16h), das 9h às 14h, por ordem de chegada, na sede da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo, localizada à Rua Pastor Manoel Virgínio de Souza, 1020, Capão da Imbuia, em Curitiba.