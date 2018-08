Panorama esportivo do dia 14 de agosto de 2018

Pato campeão

Atual campeão paranaense e melhor representante do Estado na Liga Nacional, na quarta colocação da classificação, o Pato Futsal confirmou sua ascensão no cenário do salonismo brasileiro ao conquistar o título da Taça Brasil de Clubes, no domingo, em Erechim (RS). A vitória na final foi sobre os donos da casa, o Atlântico, por 4 a 2.

LNF

Embalado pela conquista da Taça Brasil, o Pato Futsal receberá o Minas amanhã pela 15ª rodada da Liga Nacional. O duelo está marcado para as 20h15 no Ginásio Dolivar Lavarda, em Pato Branco. O duelo vale a vice-liderança da Liga para o time paranaense.

Handebol feminino

A equipe de handebol feminino do Colégio Santa Maria representou bem o Núcleo Regional de Educação de Cascavel e faturou o título da fase final A (15 a 17 anos) da 65ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, no fim de semana, em Campo Mourão. Na decisão, as comandadas do técnico Marcos Galhardo venceram o time do Colégio Estadual Duque de Caxias, da cidade de Saudade do Iguaçu, no sábado. Antes, entretanto, precisaram despachar as representantes de Maringá, numa final antecipada vencida por 21 a 20 na semifinal.

Quatro finais

A final dos Jogos Escolares foi a quarta final em quatro competições disputadas este ano pela equipe de base do handebol feminino cascavelense. O saldo por enquanto é dois títulos e dois vice-campeonatos. A próxima disputa agora será na fase final do Paranaense Sub-18, na qual disputará a semifinal no próximo dia 25 contra Sarandi, em Maringá. Depois, participará da fase regional dos Jogos Escolares da Juventude representando o Paraná, em setembro, em Joinville (SC).

Sub-19

Pelo Paranaense de Futebol Sub-19, FC Cascavel e Toledo estrearam com vitória na segunda fase, iniciada no fim de semana. A Serpente Aurinegra goleou o Foz do Iguaçu por 7 a 1 e o Porco aplicou 2 a 0 no Cianorte, ambos como mandante. Pela chave cascavelense, o Maringá FC venceu o Paraná Clube por 1 a 0 e pelo grupo toledano o Coritiba fez 3 a 1 no Operário. Na 2ª rodada, o FCC visitará o Paraná, quinta-feira à tarde, o Foz receberá o Maringá, sábado à tarde, e o Toledo desafiará o Operário, também no sábado.

Série C

O Operário tropeçou na última rodada da fase classificatória da Série C do Campeonato Brasileiro ao ser derrotado pelo Luverdense, que já estava eliminado, em Lucas do Rio Verde (MT). Com isso, perdeu a liderança do Grupo B e a melhor campanha da competição para o Botafogo-SP. Para piorar a situação, terá como adversário no mata-mata pelo acesso à Série B o tradicional Santa Cruz, nas quartas de final. O jogo de ida será em Pernambuco e o de volta no Paraná, nos dois próximos domingos. Quem avançar à semifinal garantirá vaga na Série B do Brasileiro 2019.