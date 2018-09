Panorama esportivo do dia 11 de setembro de 2018

Grupo F

No Grupo F do Paranaense de Futebol Sub-19, o Toledo vive situação semelhante a cascavelense. Derrotado por 5 a 0 pelo líder Coritiba no feriado de 7 de Setembro, o Porco ficou estacionado nos seis pontos e na terceira posição. O alento da equipe é que o lanterninha Cianorte surpreendeu o vice-líder Operário, que permanece com sete pontos. Na última rodada, também no sábado, às 15h, o Toledo visitará o Cianorte e o Operário visitará o Coritiba. Uma vitória toledana aliada a um triunfo do Coxa garantirá a classificação do Porco à próxima fase.

Fantasma

O Operário venceu o Bragantino por 4 a 2 pênaltis e conseguiu a classificação para a final da Série C do Campeonato Brasileiro 2018. Após dois jogos sem gols, as equipes levaram a decisão para as penalidades, em Ponta Grossa. O destaque da decisão ficou com o goleiro Simão, que não tomou gol nas semifinais e ainda defendeu dois pênaltis. Com o resultado, o Operário vai disputar a final contra o Cuiabá, nos dois próximos domingos (16 e 23).

Ascendentes

Operário é o atual campeão da Série D do Campeonato Brasileiro e, caso vença a terceira divisão do campeonato nacional conseguirá um feito inédito. Nunca uma equipe venceu a Série D e Série C na sequência. O Bragantino, apesar da derrota, está classificado para disputar a Série B de 2019, assim como Cuiabá e Botafogo-SP.

Bate-Estaca

A paranaense Jéssica “Bate-Estaca” Andrade nocauteou a polonesa Karolina Kowalkiewick com menos de 2min de combate, na madrugada de domingo, em luta válida pelo card principal do UFC 228, realizado em Dallas, nos Estados Unidos. Com a vitória, a umuaramense de 26 anos ficou mais perto da disputa do cinturão do peso palha (até 52 kg) do Ultimate, o que seria a segunda chance de sua carreira. Além do nocaute, Jéssica conquistou o prêmio de “Performance da Noite”, o que lhe rendeu US$ 50 mil, equivalente a cerca de R$ 203 mil.

LNF

Após o encerramento da 17ª rodada, na noite de ontem, a Liga Futsal abrirá na quinta-feira a penúltima rodada da fase classificatória, com Corinthians x São José e Joinville x Marechal. No sábado, o Pato visitará o Tubarão, o Foz receberá o Magnus e o Marreco receberá Minas. O Cascavel folga na rodada.