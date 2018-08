Panorama esportivo do dia 11 de agosto de 2018

Luto!

Em luto pelo falecimento do supervisor técnico do Foz Cataratas, Lindomar “Bill” Junior, a Liga Iguaçuense de Futebol de Salão adiou, para data ainda a ser definida, todos os jogos da Taça Foz que estavam programados para este sábado e também os de segunda e terça-feira. Bill atuava como árbitro da Liga na competição.

Fantasma

Desde quinta-feira em Lucas do Rio Verde (MT), Operário Ferroviário enfrenta o Luverdense neste sábado pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida será no Estádio Passo das Emas, às 17h. O Fantasma é o líder do Grupo B com 35 pontos e vem de empate em casa com o Bragantino, por 1 a 1. O Luverdense é o quinto colocado com 21 pontos e vem de derrota fora de casa para o Joinville, por 4 a 2.

Jogo importante

Se vencer a partida deste sábado, o Fantasma garante a primeira colocação do Grupo B e a melhor campanha da primeira fase da Série C do Brasileiro. Em caso de empate, o alvinegro paranaense garante pelo menos a segunda colocação. Nos dois casos, o Operário decidirá em Ponta Grossa o acesso à Série B do Brasileiro. Se perder, precisará torcer por um tropeço do Botafogo-SP ou um empate do Cuiabá para se manter pelo menos em segundo.

GR nos Jeps

A Funet (Fundação Educacional de Toledo), com as atletas Rafaela Silva e Antonella Paz, que fazem parte da equipe de GR da Sadia, foi a escola campeã na modalidade de ginástica rítmica na fase final A (15 a 17 anos) dos Jogos Escolares do Paraná, em Campo Mourão. Rafaela e Antonella representaram a Funet e Allanis Flach do Nascimento, do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, completou a equipe de Toledo. Rafaela conquistou ainda duas medalhas de bronze, uma no aparelho maças e outra no aparelho arco.

Cascavelense

De Cascavel, mas atualmente integrando a equipe da Sadia, a ginasta Samara Sibin competiu representando o colégio Itecne, de Cascavel. A atleta ficou em segundo lugar no individual geral e garantiu vaga, juntamente com a ginasta Heloísa Bornal, do colégio estadual Carlos de Almeida, de Londrina, na etapa nacional dos Jogos Escolares.