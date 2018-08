Panorama esportivo do dia 10 de agosto de 2018

Basquete de ouro

Após conquistar o primeiro lugar nas fases municipal, regional e macrorregional da 65ª edição dos Jogos Escolares do Paraná, a equipe do Colégio Cristo Rei, que completa 10 anos sob a batuta do técnico Pedro de Almeida Souza Filho, sagrou-se campeã, ontem, da fase final da categoria A (15 a 17 anos) dos Jogos. Com isso, garantiu vaga para os Jogos Escolares da Juventude, fase nacional da competição escolar, que será de 12 a 16 de setembro em Natal (RN).

Voleibol

A cidade de Marechal Cândido Rondon recebe neste fim de semana a 2ª etapa classificatória da Série B do Campeonato Paranaense de Vôlei Adulto feminino. As disputas, que serão realizadas no Clarindo Bortolon, na Vila Gaúcha, encerram após a quarta rodada, já no domingo. As quatro melhores classificadas vão garantir as vagas para a etapa final que será realizada nos dias 15 e 16 de setembro. Anfitriã, a equipe rondonense é vice-líder na classificação e em seu último jogo, às 17h de domingo, enfrentará o líder Caramuru.

Pedal Pais e Filhos

O Autódromo Internacional de Cascavel “troca” os carros pelas bicicletas neste sábado, com a realização do Pedal Pais e Filhos. O evento, promovido pela Associação dos Ciclistas de Cascavel, é gratuito e conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Esporte, que disponibilizará ônibus para transportar os participantes. Ele partirá do Ciro Nardi às 13h e fará mais de uma viagem ao autódromo, onde haverá diversas opções de atividades. Para os bikers, haverá um percurso de 1,5 km por estrada de terra, voltado ao público infantil e com apoio dos organizadores.

Estadual de Bocha

A Divisão A do Campeonato Paranaense de Bocha terá duas etapas neste fim de semana. Itaipulândia receberá amanhã a 3ª etapa e Cascavel receberá a 4ª no domingo. Participam da disputa as equipes de Cascavel, Itaipulândia, Bituruna e Mallet, todas em busca de vaga para a fase final, que será de 14 a 16 de setembro em sede a ser definida neste domingo.