Panorama esportivo do dia 09 de agosto de 2018

Boliche

Os servidores municipais que desejam participar do 1º Campeonato Amador de Boliche já podem se inscrever para as disputas que começam dia 1º de outubro. Organizado pela Fmec (Fundação de Esporte e Cultura de Cascavel) em parceria com o Departamento de Gestão de Pessoas da Secretaria de Planejamento e Gestão, o campeonato faz parte da Política de Valorização do Servidor Público e visa incentivar a prática de atividades esportivas e, consequentemente, a adoção de hábitos saudáveis, além da integração entre os servidores. As inscrições podem ser feitas até 3 de setembro no Portal do Servidor, a um custo de R$ 40 por dupla (para custeio do evento).

Bloqueado

O meia Gustavo Scarpa, do Palmeiras, teve negado o recurso para não ter R$ 200 milhões da sua conta bancária e a do clube paulista bloqueados por um pedido do Fluminense. Na noite de terça-feira, o TST (Tribunal Superior do Trabalho) manteve o arresto do montante concedido pela 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro como forma de o clube carioca ter como garantia o recebimento da quantia. Para o TST, a decisão do bloqueio representa uma segurança do Fluminense, que se sentiu lesado pelo fato de o jogador ter deixado a equipe e acertado com o Palmeiras sem ter pago a multa rescisória, que é de exatamente R$ 200 milhões.

Negociação

O Sport tem interesse na contratação de Hernane Brocador e abriu negociação com o Grêmio. Terceira opção no time de Renato Gaúcho, o centroavante depende de aval do treinador para ser liberado. Aos 32 anos, Hernane tem contrato com o Grêmio até o final deste ano. O clube gaúcho confirma que foi procurado pelo Sport, mas ainda não dá o negócio como fechado. A ideia no Grêmio é analisar o cenário com a comissão técnica antes de bater o martelo.

Afastados

O Coritiba afastou de seu elenco o volante Simião e o atacante Alecsandro. Em entrevista coletiva na terça-feira (7), o diretor de Futebol, Augusto de Oliveira, indicou que a decisão foi tomada por questões técnicas. Ambos foram colocados pela comissão técnica no grupo de transição, formado por atletas que não devem ser aproveitados com regularidade no elenco principal. O volante, por render abaixo do esperado em diferentes questões, embora seja o jogador com mais assistência na equipe na Série B até aqui. Já o segundo, por uma relação custo-benefício considerada insatisfatória pela cúpula alviverde.