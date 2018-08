Panorama esportivo do dia 07 de agosto de 2018

Vôlei de praia

As areias do Parque do Lago, em Campo Mourão, foram palco no último domingo (5) dos jogos da terceira rodada da primeira fase do vôlei de praia, além dos confrontos de quartas de final. Apesar do sol ainda não brilhar na cidade, os duelos esquentaram a Fase Final A da 65ª edição dos Jeps (Jogos Escolares do Paraná) 2018. Destaque para o município de Curitiba, que é o único a contar com dois representantes nas semifinais.

Finalistas

Na categoria masculina os semifinalistas são Dom Bosco Curso, de Maringá, CE Marcelino Champagnat, de Londrina, Colégio Estadual do Paraná e Colégio Marista Santa Maria, ambos de Curitiba. Já na feminina, os quatro representantes são CE Rio do Couro, de Irati, CE Des. Antonio FF Costa, de Guaraniaçu, CE João Zacco Paraná, de Planalto, e CE Rui Barbosa, de Lobato.

Copa Cascavel

Foram realizadas neste domingo no Ginásio da Neva as finais da 3ª Copa Cascavel de Futsal, categorias de base. As equipes da Adaf (Associação Desportiva Atletas do Futuro) Cascavel teve um bom desempenho e conseguiu o vice-campeonato na categoria sub-13 e os títulos nas categorias sub-11, sub-9, sub-7 e sub-8 divisão prata. As equipes são dirigidas pelos professores Marquinhos Gois e Paulo Heitor e agora se preparam para as fases finais das competições regionais e estaduais.

Interclube

Os tenistas da Associação Atlética Comercial estiveram de 2 a 5 de agosto na cidade de Maringá para mais uma edição do Campeonato Interclubes de Classes. A competição contou com a participação de 37 clubes sendo que o Comercial esteve presente com 19 equipes, um total de 43 atletas. Das categorias disputadas os tenistas do Comercial chegaram as finais de quatro categorias. Laerte Castrilon e Fábio Januário (Campeões 4ª Classe B), Júlio Cortina e Carlos Rosso (Campeões 5ª Classe A), Diogo Mayer e Mateus Rucci (Vice-campeões 3ª Classe A) e Aline Bernardes e Bruna Rosso (Vice-campeãs 4ª Classe A Feminino).