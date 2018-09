Panorama esportivo do dia 06 de setembro de 2018

Liga NFP

Depois de garantir vaga na fase final da categoria sub-9 da Liga NFP, no último fim de semana, em Foz do Iguaçu, a equipe da ADAF Cascavel se volta à disputa de outras duas categorias da competição. Pela sub-8, o compromisso será em Maringá e pela sub-11 será em Cascavel mesmo, ambos pela fase semifinal. Em casa, os desafios serão no ginásio da Coopavel, na sexta-feira à noite e no sábado durante todo o dia. Pela sub-8, a fase final será de 26 a 28 de outubro, entre as oito melhores equipes da Liga.

Feminino

Após golear o Toledo por 6 a 0 na estreia do Paranaense de Futebol Feminino, as Poderosas do Foz do Iguaçu se preparam para receber o Grecal nesta sexta-feira, feriado da Independência, às 17h30 no Estádio Pedro Basso. O time de Campo Largo também vem de vitória no campeonato. Venceu o Imperial na estreia por 4 a 1. Será o encontro das duas equipes que largaram com vitória na competição.

Ao vivo

A Liga de Handebol do Paraná passou a transmitir ao vivo pela TV LHPR alguns jogos dos principais campeonatos promovidos pela entidade, a fim de popularizar a modalidade ao proporcionar que um número maior de pessoas conheçam e passem a frequentar as praças esportivas para assistir as competições. Este ano já foram transmitidas partidas das categorias juvenil e adulto. Somente no último fim de semana, a exibição dos confrontos das chaves Prata e Bronze alcançou mais de 55 mil pessoas, além de mais de 2.600 mil interações com comentários, curtidas e compartilhamentos.

Série Ouro

A 11ª rodada da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal será aberta hoje com jogos em Palmas e São José dos Pinhais. No Ginásio Monsenhor Engelberto, o Palmas recebe o Campo Mourão às 20h30. Já no Ginásio Ney Braga o São José dos Pinhais receberá o Umuarama às 20h. No feriado de sexta-feira (7), o dia será de trabalho para as equipes de Matelândia e Toledo, que medirão forças às 20h30 no Ginásio da Assecorp, em Medianeira, pela 11ª rodada da Ouro.