Panorama esportivo do dia 05 de setembro de 2018

Série Ouro

A 10ª rodada da Série Ouro do Paranaense de Futsal foi movimentada nesta semana. Ela foi encerrada ontem com o duelo regional entre Cascavel e Foz Cataratas. Independentemente do resultado, os cascavelenses seguem em quarto na classificação e os iguaçuenses seguem em quinto. Já a liderança segue com o Marechal, que na noite de segunda-feira visitou e venceu o Campo Mourão por 2 a 1. Agora os rondonenses têm 51 pontos, dois a mais que o vice-líder Pato Branco, que também na noite de segunda-feira venceu o São Lucas, em Paranavaí, por 6 a 3.

Bom de Bola

Pelo Núcleo Regional de Toledo, a fase regional dos Jogos Bom de Bola ocorreu em Guaíra. No feminino, os campeões foram os times dos colégios estaduais Ouro Verde/Ouro Verde do Oeste, na categoria A, e Santos Dumont/Santa Helena, na B. No masculino, o Colégio Estadual Marechal Gaspar Dutra/Nova Santa Rosa venceu no A e o time do CE Ouro Verde venceu na B.

Vôlei municipal

O Campeonato Municipal de Vôlei de Cascavel teve a 4ª e penúltima rodada classificatória realizada no fim de semana, na AABB, e praticamente garantiu as equipes AABB Cascavel e Copel Clube nos playoffs do naipe feminino ao vencerem pela terceira vez por 2 sets a 0 na competição. Com isso, são os únicos times com 100% de aproveitamento em todo o certame. No naipe masculino, a Fitness Life lidera o Grupo A e o Guarujá/Sicoob lidera o Grupo B. A última rodada será no dia 16 de deste mês.

Basquete

Como parte da preparação para o Campeonato Brasileiro de Basquete, a equipe de Marechal Cândido Rondon sediou e ficou com a terceira colocação da Nova Liga Oeste Sub-14, realizada no fim de semana no Ginásio do CAF. A equipe rondonense comanda pelo professor Marcelo Goes, disputará o nacional no final deste mês em Joinvile (SC). Na Nova Liga, o título ficou com o Abatol/Toledo, seguido de Club Area 4, do Paraguai. Altônia terminou em quarto, Foz do Iguaçu em quinto e Club Area 3 (PAR) na sexta posição.