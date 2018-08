Panorama esportivo do dia 03 de agosto de 2018

Renda para a GR

A 16ª Mostra Cultural Hispano-Americana será realizada neste sábado (4), a partir das 19h30, no Teatro de Toledo. A renda obtida é destinada para a Associação Toledana de Ginástica Rítmica. Os ingressos têm um custo de R$ 20, e R$ 10 para professores e estudantes. Quem quiser acompanhar o evento ainda pode adquirir o ingresso solidário por R$ 15 mais um quilo de alimento não perecível na Ethosfera Centro Cultural, na Polys Idiomas e na bilheteria do Teatro Municipal, no dia do evento, a partir das 16h.

Mundial Universitário

A Seleção Brasileira Feminina de Handebol chegou ao empate de 17 a 17 com a Croácia na segunda rodada do Campeonato Mundial Universitário, resultado que mantém o Brasil em segundo lugar no Grupo A, com três pontos. O próximo desafio da equipe será nesta sexta-feira (3). Pela liderança do Grupo A, a seleção enfrenta o forte selecionado do Japão, com início às 7h (horário de Brasília).

Liga Nacional

Visando manter a boa fase em casa e subir na tabela de classificação da Liga Nacional, o time rondonense terá mais um desafio complicado nesta sexta-feira (3) diante do Foz Cataratas pela Liga Nacional. O jogo, que está marcado para as 19h30, no Ginásio Ney Braga, merece destaque por se tratar de um confronto direto entre duas equipes com a mesma pontuação na competição nacional.

Circuito Mundial

A fase de grupos do torneio masculino no Major Series de Viena, na Áustria, começou nessa quinta-feira (2) com boas vitórias do Brasil. Porém, por conta de fortes ventos e chuva, alguns jogos do torneio válido pelo Circuito Mundial 2018 foram transferidos para esta sexta-feira (3). No naipe feminino, Fernanda Berti e Bárbara Seixas (RJ) venceram pela repescagem e foram às oitavas de final da competição.

VAR

As partidas de ida das Quartas de Final da Copa do Brasil 2018 contaram com o auxílio da tecnologia nas decisões da equipe de arbitragem. Os primeiros jogos com árbitro de vídeo foram realizados na Vila Belmiro, Arena do Grêmio e Arena Corinthians. Entre 14 e 16 câmeras serão utilizadas por árbitros da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em cada jogo.