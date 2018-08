Panorama esportivo do dia 02 de agosto de 2018

Caravana do Esporte

Toledo e Cascavel recebem hoje a Caravana do Esporte. Trata-se de uma série de visitas técnicas das equipes da Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo que devem chegar a todos os municípios paranaenses. A ação atende prefeitos, secretários, comunidades e organizações esportivas com o objetivo de ouvir as demandas das cidades para fortalecer o esporte no Estado. Em Toledo o encontro será a partir das 8h15 na Unipar e, em Cascavel, às 13h na Câmara de Vereadores.

Liga de Basquete

A 14ª rodada de jogos da Terceira Liga de Basquete Unopar será realizada no ginásio da instituição neste sábado (4) e domingo (5). Nos dois dias de competições os jogos começam às 14h e a última disputa é às 17h15. A entrada para os jogos é gratuita. O jogo entre Assis Chateaubriand x Praça Wilson Joffre-Cvel abrem as disputas do fim de semana.

Liga Nacional

O Marechal Futsal enfrentará o Foz Cataratas pela Liga Nacional, em confronto direto por posições, em casa, no Ginásio Costa Cavalcanti na sexta-feira, às 19h30. Os ingressos antecipados são comercializados a R$ 20 e a meia-entrada a R$ 10 no posto e supermercados Copagril de Marechal Cândido Rondon, Rádio Difusora, Farmácia Santa Bárbara, Esportiva Paraná, Jaclani Esportes, Altemar Esportes e Tintas Rondon. Na hora do jogo cada ingresso custará R$ 30 e a meia-entrada, R$ 15.

Vôlei de praia

O Brasil largou com vitórias no Major Series de Viena, na Áustria, pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2018. Duda (SE), ao lado da parceira Ágatha (PR), ganhou de presente a vaga nas oitavas de final do torneio após duas vitórias. Mesmo resultado de Carolina Solberg e Maria Elisa (RJ), que também venceram duas vezes e agora só voltam a jogar na sexta-feira (3).

Retorno à seleção

A ponteira Fernanda Garay está de volta à seleção brasileira feminina de vôlei. A campeã olímpica se integrou ao grupo brasileiro na terça-feira e fez as primeiras atividades no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ). A atacante mostrou muita motivação na busca pelo título inédito do Mundial que será disputado de 29 de setembro a 20 de outubro no Japão.

Paravôlei

A segunda etapa Regional Sul de Paravôlei será realizada em Maringá nos dias 11 e 12 de agosto. A abertura oficial da disputa masculina será às 13h30. A primeira etapa foi realizada no Círculo Militar do Paraná, em Curitiba, no mês de abril, onde a equipe da casa garantiu o título. Conforme ocorre todos os anos, cada equipe é responsável por sediar uma das etapas. Nesta próxima etapa será a vez da Assama (Associação dos Deficientes por Amputação de Maringá) sediar a competição. Na primeira etapa a equipe maringaense ficou com a segunda colocação.