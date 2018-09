Panorama Esportivo do dia 01/09

Marreco

O Marreco também tem compromisso neste sábado pela Liga Nacional de Futsal. O time de Francisco Beltrão recebe o Atlântico às 20h15, no Arrudão. A diretoria da equipe paranaense vai aproveitar o dia para lançar sua nova campanha de sócio torcedor para a temporada 2019. Desta vez, a ideia é montar um kit mais acessível, para tentar chegar a uma marca superior a mil sócios. Em 2017 e neste ano a média é de 350 sócios. O Marreco foi semifinalista da última edição da Liga Nacional e foi vice-campeão paranaense.

Carlos Barbosa

Para o líder da Liga Futsal, o Carlos Barbosa, a atenção está bem distante da competição nacional. É que o time gaúcho, atual campeão da Libertadores, disputa a Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes, na Tailândia. O time brasileiro, comandado por Marquinhos Xavier, eterno ex-Marechal e também treinador da seleção brasileira, já sabe neste sábado seu destino na competição. É que enfrentou na semifinal o Barcelona, poderoso também no futsal, em jogo realizado às 5h30 (de Brasília) deste sábado.

Magnus

Outro representante do salonismo brasileiro no Mundial de Clube de Futsal é o Magnus/Sorocaba (SP), atual campeão do torneio. O time do craque Falcão enfrenta anfitrião Bluewave Chonburi na outra semifinal da competição deste ano, às 8h (de Brasília). Na fase de grupos, o Magnus venceu o Barcelona por 1 a 0 e o Carlos Barbosa venceu o Bluewave Chonburi por 3 a 2. Caso os brasileiros passem pela semifinal, disputarão o título amanhã. Vale lembrar que o time laranja do Rio Grande do Sul já conquistou a taça três vezes – tem dois com a chancela da Fifa e um antes de a entidade assumir o controle do futsal.

Em casa

A técnica Anita Klemann, que está implantando um projeto de ginástica rítmica na Coreia do Norte, baseado no modelo de Toledo, retorna na terça-feira (4) ao Brasil, depois de concluir a primeira etapa do trabalho. Convidada por Comitê Olímpico da Coreia do Norte, Comitê Olímpico Internacional e Federação Internacional de Ginástica, atendendo solicitação do governo norte coreano, Anita deslocou-se para aquele país no dia 14 de julho. Ela concluiu esta primeira etapa dos trabalhos agora e retorna ao Brasil com dada marcada para voltar ao país asiático: 16 de outubro. Lá ela permanecerá até o dia 3 de dezembro.