Panorama esportivo do dia 01 de Agosto de 2018

Vôlei

A seleção brasileira Sub-19 de vôlei encerrou a maratona de amistosos que passou por seis cidades paranaenses na última semana. O último confronto foi no domingo no ginásio Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu, onde a seleção enfrentou a PM Foz do Iguaçu/Pousada Cataratas na partida que terminou em 3 a 1 para a equipe da casa. Os amistosos fazem parte da preparação da seleção que vai disputar o Campeonato Sul-Americano da categoria, entre os dias 22 e 29 de setembro, na Colômbia.

Esporte Universitário

Cerca de 1.500 atletas do Brasil e outros 11 países competiram as 13 modalidades presentes no primeiro Pan-Americano voltado exclusivamente para o esporte universitário no CPB (Centro de Treinamento do Comitê Paralímpico Brasileiro) em São Paulo. O Brasil fechou a competição com 318 medalhas de ouro, 141 de prata e 64 de bronze. Paratletas universitários tiveram a chance de representar seu país no evento internacional.

Campeonato

O Campeonato Municipal de Voleibol de Cascavel conta com 19 equipes inscritas. São dez no feminino e nove no masculino, em busca da melhor classificação no ginásio da AABB (Associação Atlética do Banco do Brasil). As disputas são abertas ao público seguirão pelas primeiras fases nos dias 5 e 26 de agosto e 2 e 16 de setembro.

Taekwondo Pomsae

A Federação Pararanense de Taekwondo e o Campeonato Brasileiro de Poomsae trazem os melhores atletas da modalidade ao Teatro Municipal Sefrin Filho, em Cascavel, para as competições neste sábado (4) e domingo (5) a partir das 9h. Os atletas faixas pretas e faixas coloridas estão divididos nas seguintes categoriais: infantil; cadete; juvenil; até 30 anos; até 40 anos e acima de 40 anos.

Mountain bike

A sétima etapa do Campeonato Regional Oeste de Mountain bike será realizada no próximo domingo (5) em Guaíra. Os interessados poderão se inscrever até esta sexta-feira. O ponto de partida será o Centro Náutico Marinas. Mais informações e inscrições estão disponíveis no site ciclismooeste.com.br.

Uniformes

O Município de Assis Chateaubriand entregou esta semana uniformes para os atletas do esporte nas modalidades de futebol, basquetebol, handebol masculino e feminino, futsal masculino e feminino e voleibol masculino e feminino. São 200 kits, compostos por camiseta, short e meias, com investimento total de R$ 18.090.