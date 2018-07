Panorama do esporte, dia 25 de julho de 2018

Handebol

Após quatro dias de intensas disputas, que reuniram 650 pessoas e 37 equipes, o Campeonato Paranaense de Handebol Sub-16 foi encerrado segunda-feira com dupla vitória de Maringá em Toledo. O time feminino venceu o de Cascavel na final por 24 a 16 e o masculino venceu o de Paranavaí por 23 a 18 na decisão. Anfitriãs, as equipes de Toledo terminaram em 12º lugar nos dois naipes.

Vôlei

Agora são os jovens atletas do voleibol paranaense que se reúnem em Toledo. Desde ontem e até amanhã, a cidade vai receber a 1ª etapa das competições da base masculina do Estado. Quatorze equipes disputam nos ginásios Hugo Zeni e CCR os Campeonato Paranaense Sub-14 e Sub-16 da Série A. Os jogos estão sendo transmitidos no canal da FPVTV no YouTube.

Vôlei II

Em Cascavel, os praticantes do voleibol iniciarão domingo a disputa de uma competição inédita nos últimos anos: o Campeonato Municipal. A 1ª rodada do certame será a partir das 8h no ginásio da Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB). Os jogos são abertos ao público. Ao todo, são 19 equipes inscritas, sendo 10 no naipe feminino e nove no masculino. O Municipal de Voleibol não teve taxa de inscrição nem arbitragem, foi realizada uma arrecadação de 2 kg alimentos não perecíveis por atleta inscrito, destinados ao Provopar Cascavel. Foram arrecadados 435 kg de alimentos.

Futebol

A seleção brasileira feminina de futebol sub-17 foi a grande vencedora do Torneio BRICs, realizado na África do Sul, no fim de semana. Foram três vitórias e um empate em quatro jogos para consagrar o título de forma invicta. A campanha do Brasil foi de destaque, com 13 gols marcados, apenas um sofrido e a atacante Amanda Gutierres, atleta do Foz Cataratas/Coritiba, como vice-artilheira do torneio que foi preparatório para a Copa do Mundo Feminina Sub-17, que será de 13 de novembro a 1º de dezembro no Uruguai.

Paradesporto

O Dia do Paradesporto no Paraná foi instituído e a data será comemorada anualmente no dia 22 de setembro. O dia passa a fazer parte do Calendário Oficial de Eventos do Estado.