Panorama do emprego

Números dos setores industriais foram apresentados ontem pela Fiep (Foto: Romulo Grigoli)

O setor de serviços é responsável pelo maior número de ocupações formais em Cascavel e hoje garante emprego a 35.890 trabalhadores, ou seja, 36,1% do total na cidade. O comércio aparece na sequência com 27.711 vagas preenchidas.

Em terceiro lugar está a indústria da transformação e embora o segmento tenha sofrido impactos com a greve dos caminhoneiros e fechamento de 139 vagas no mês de junho deste ano, tem hoje 18.180 postos de trabalho.

Por conta do atual cenário econômico, a expectativa de novas vagas depende ainda do processo de recuperação, sobretudo, na área da indústria alimentícia.

“A atividade de alimentos no Paraná, que é a principal atividade econômica industrial do Estado, foi fortemente impactada e dentro da região Oeste ela também tem sofrido esse impacto”, afirma o economista Evânio Felippe.

Ele foi convidado para falar sobre o panorama geral das indústrias no Estado e na região Oeste em evento promovido pelo Sistema Fiep (Federação das Indústrias do Paraná) na Casa da Indústria em Cascavel na manhã de ontem.

Além da greve dos caminhoneiros o economista cita outros fatores negativos para a recuperação econômica. “Houve reajuste de 17% na tarifa de energia elétrica e isso é muito. A tabela de frete mínimo também pode impactar aos empresários e por conta do ano de eleições, muitos deverão esperar pela definição do pleito para voltar a investir”, avalia.

Indústrias

Em Cascavel grande parte das indústrias é na área de transformação (1.155). Os principais setores industriais são metalmecânico (250); têxtil, confecções e couro (141); madeira e móveis (138); e alimentos e bebidas (126). Já a construção civil representa 876 estabelecimentos e a agropecuária 565. A maior parte, ou seja, 88%, é classificada como microempresas.

PIB

De acordo com o economista, Cascavel é a principal cidade da região oeste na geração do PIB (Produto Interno Bruto). “66% do PIB da região está em Cascavel diante da concentração da atividade produtiva”, afirma. Em 2015 a marca atingida na cidade foi de R$ 10,1 bilhões e na região, R$ 15,6 bilhões.

Exportações

Com reação às exportações, Cascavel atingiu a meta de U$ 156,2 milhões no primeiro semestre deste ano. Os principais produtos importados são carnes (67,5%), adubos (8,5%), materiais para veículos de transporte (5,4%) e soja (4,9%). “A região é uma das maiores exportadoras de produtos do agronegócio”, cita o economista ao acrescentar que os principais destinos são China, Arábia Saudita, Paraguai e Uruguai.