Palmeirenses de olho no Tetra

Dudu é o atleta que mais esteve em campo nesta temporada (Foto: Site oficial )

O Palmeiras enfrenta o Bahia pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta quinta-feira (2), às 19h15. Ontem a comissão técnica alviverde comandou trabalhos táticos e aprimorou fundamentos como bolas aéreas, saídas de bola, contra-ataques e marcações. Na parte final, alguns atletas aperfeiçoaram cobranças de faltas e pênaltis.

O time palestrino será dirigido pelo auxiliar Paulo Turra, que contará com apoio de Carlos Pracidelli e Andrey Lopes.

No duelo em Salvador, os atletas Edu Dracena e Felipe Melo voltam a ficar à disposição. Eles não atuaram no último jogo, válido pelo Brasileirão, por cumprimento a suspensão. Marcos Rocha, poupado por uma sobrecarga muscular, também pode ser utilizado pela comissão alviverde.

Contra o Bahia, o Palmeiras dará sequência ao objetivo de avançar mais uma fase da competição nacional, torneio este que já conquistou em três oportunidades - 1998, 2012 e 2015.

Scolari de volta

O técnico Luiz Felipe Scolari, recém-contratado pelo clube, será apresentado nesta sexta-feira (3) e já na partida do fim de semana, diante do América-MG, também fora de casa, assumirá o posto e iniciará oficialmente sua terceira passagem no comando do Verdão. Ele chega para substituir Roger Machado, demitido na semana passada após derrota para o Fluminense. Essa é a terceira vez que Scolari assume o Palmeiras.