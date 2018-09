Palmeiras segue líderes e Corinthians em crise

O Palmeiras carimbou a estreia do técnico Jair Ventura no comando do Corinthians com uma vitória por 1 a 0 no Dérbi disputado ontem no Allianz Parque.

O gol foi marcado no segundo tempo, por Deyverson. Além de ganhar moral na disputa pela título do Campeonato Brasileiro e de quebrar um retrospecto alvinegro favorável (após a conquista do Paulista e dos triunfos no nacional de 2017), o time de Luiz Felipe Scolari ajudou a aumentar a crise no adversário.

Terceiro colocado, o Palmeiras passou a somar 46 pontos, apenas três a menos do que o líder Internacional. Já o Corinthians permanece com 30 pontos, muito longe da briga pelo título e a oito pontos do G6.