Palmeiras recebe Cerro Porteño com grande vantagem no placar

São Paulo - Três semanas após a vitória por 2 a 0 em pleno Estádio Defensores del Chaco, o Palmeiras reencontrará o Cerro Porteño nesta quinta-feira, às 21h45, no Allianz Parque, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa Libertadores.

Na casa do adversário, brilhou a estrela do atacante colombiano Miguel Borja, que balançou as redes duas vezes e decidiu o jogo. Com o resultado, a equipe paulista pode perder por até um gol de diferença. Já o Cerro precisa ao menos devolver os 2 a 0 para levar a decisão aos pênaltis. Os paraguaios também ficarão com a vaga caso vençam por dois gols a partir de 3 a 1.

O clube paulista aposta na boa fase iniciada após a contratação de Felipão. Ao todo, já são nove jogos invicto, incluindo a vitória no Paraguai, além de resultados que valeram vaga na semi da Copa do Brasil e salto para o quarto lugar no Campeonato Brasileiro.

O foco na eliminatória da Libertadores é tão grande, que o treinador não permitiu a presença dos jogadores do elenco na festa de 104 anos do Palestra, comemorados domingo - a celebração ocorrer na terça-feira -, apesar de pedido da diretoria.

Para o jogo de volta com o Cerro, Felipão tem a disposição quase todos os jogadores inscritos na competição, com exceção do meia Gustavo Scarpa, que está lesionado. A única preocupação é Weverton, que saiu do jogo com o Internacional, pelo Brasileirão, com dores na coxa direita.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Cerro Porteño – 30/8, às 21h45

Weverton; Mayke, Antonio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja. Treinador: Felipão

Silva; Raúl Cáceres, Marcos Cáceres, Escobar e Arzamendia; Palau, Jorge Rojas, Rodrigo Rojas e Aguilar; Ruiz e Churín. Técnico: Fernando Jubero