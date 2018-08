Palmeiras encara o Cerro pela Copa Libertadores

Jogo de hoje será primeiro teste da nova era Felipão no Palmeiras (Foto: Divulgação )

Assunção - Palmeiras e Cerro Porteño se encontrarão pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A primeira partida será do mando paraguaio, na noite de hoje, a partir das 21h45 (de Brasília) no primeiro teste da nova era Scolari. O segundo confronto está marcado para o dia 30, no Allianz Parque.

Cerro e Palmeiras já se enfrentaram nove vezes, sendo oito delas pela Libertadores. O time Alviverde venceu quatro partidas, empatou quatro e foi derrotado em apenas uma, em 2006, a qual foi marcada por uma pancadaria generalizada. Era o jogo que valeria a permanência na liderança para o Verdão, que estava no Grupo 7 da Libertadores.

Teste

Felipão pode até ter um histórico favorável em mata-matas e na construção de times guerreiros, mas essa mudança de comportamento precisará de respostas rápidas do próprio elenco. E é por isso que a chegada do zagueiro Gustavo Gómez traz boas expectativas. Capitão da seleção paraguaia, o beque se apresentou prometendo "deixar tudo no campo pelo clube" e um estilo de "muita garra".

Durante a apresentação de Gómez, o gerente de futebol Cícero Souza tratou de exaltar o estilo brigador do reforço, além dos títulos conquistados pelo paraguaio Libertad e pelo argentino Lanús. Mais um sinal da tentativa palmeirense de curar os problemas que andam deixando a torcida desconfiada, principalmente após a perda do título do Campeonato Paulista para o rival Corinthians.

Desfalques

As duas baixas do técnico Luiz Felipe Scolari são Marcos Rocha e Willian. Enquanto o lateral ficou de fora com uma sobrecarga muscular, o atacante não viajou por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

Recém-chegado ao clube, o zagueiro paraguaio Gustavo Gómez não integra a delegação para o jogo deste meio de semana. Apresentado anteontem (7), o defensor ainda precisa aprimorar a parte física antes de poder atuar.