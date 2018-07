Palmeiras e Flamengo duelam em São Paulo

(Foto: Divulgação )

São Paulo - Equipes que têm alternado empolgado seu torcedor na temporada, Palmeiras e Flamengo medem forças nesta noite pela 12ª rodada do Brasileirão, às 21h, no Allianz Parque.

O Rubro-Negro carioca é o líder do campeonato e assim permanecerá durante a pausa da competição durante a Copa do Mundo, independentemente dos resultados desta rodada. Já o Verdão paulista é o quinto colocado e tenta adentrar ao G4.

Para este jogo, o Flamengo não contará com o seu camisa 10. O meia Diego sofreu uma lesão na panturrilha direita no duelo contra o Paraná e não viajou para São Paulo. Em contrapartida, Lucas Paquetá retorna de suspensão.

No Palmeiras, o assunto de ontem foi a sentença no caso Gustavo Scarpa. A 70ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro considerou improcedente o vínculo do jogador com o time paulista. Desta forma, Scarpa volta a pertencer ao Fluminense. A decisão é em primeira instância, ou seja, cabe recurso. Foi a segunda derrota na justiça na semana. Na segunda-feira, o golpe foi no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, que voltou a rejeitar impugnação da final do Campeonato Paulista em julgamento de recurso palmeirense.