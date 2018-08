Palmeiras e Bahia definem a última semi da Copa do Brasil

São Paulo - Em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Bahia às 19h15 desta quinta-feira, no Pacaembu – o Allianz Parque receberá o show da banda “Tribalistas” no sábado.

Sem falar sobre a própria escalação – Marcos Rocha voltou a treinar depois de três jogos fora -, o lateral-direito Mayke tratou de descartar um eventual favoritismo do time alviverde no confronto.

Na primeira partida pelas quartas de final do torneio nacional, disputada na Fonte Nova, Palmeiras e Bahia ficaram no empate por 0 a 0. Nova igualdade no placar em São Paulo levará a decisão da vaga aos pênaltis, independentemente do placar. Já quem vencer avançará para enfrentar Cruzeiro ou Santos, que jogaram ontem à noite (ver resultado na página 24).

“Primeiramente, o Palmeiras não é favorito. Fizemos um bom jogo lá e conseguimos empatar por 0 a 0. O Bahia tem um time muito forte e todos sabemos que a partida vai ser muito difícil”, afirmou Mayke.

Expulso no jogo de ida, o atacante Deyverson desfalca o Verdão. Já Willian, que também foi desfalque nos últimos três jogos por lesão muscular, está recuperado e pode jogar.