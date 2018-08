Pacote prevê R$ 12 mi para impulsionar Foz do Iguaçu

Foz do Iguaçu - O prefeito Chico Brasileiro anunciou aos representantes do Comtur (Conselho Municipal de Turismo) investimentos neste segundo semestre. Serão injetados R$ 12 milhões em ações para o desenvolvimento econômico de Foz do Iguaçu. “É um pacote de investimentos que completam uma série de ações que temos desenvolvido na área do turismo e outros setores com a finalidade de fortalecer a economia. Dentro dessa linha de trabalho para fomentar a geração de emprego e renda, temos recebido apoio de grandes parceiros, entre eles a Itaipu Binacional, o governo do Estado, o Fundo Iguaçu, a Acifi, a Câmara de Vereadores e outros”, disse Chico.

Os recursos da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos serão usados na realização e na divulgação da cidade em 40 eventos, na instalação do Condomínio de Startups, revitalização do acesso ao Marco das Três Fronteiras, conclusão dos CATs (Centros de Atendimento ao Turista), em parceria com o Estado, e também na expansão da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional, com apoio fundamental da Itaipu Binacional e da Infraero.

Dentro do calendário de eventos locais, nacionais e internacionais está a realização da Termatalia, maior evento de turismo termal do mundo, que será realizada em setembro. O evento ainda terá investimento da Itaipu Binacional e do Fundo Iguaçu.

No mesmo mês acontece o Festival da Lua Cheia, com o intuito de atrair mais turistas chineses para o Destino Iguaçu.

Ainda constam na lista de feiras a participação na Travel Mart Latin América, na Abav Expo, na FIT Argentina, na Fitpar Assunção, na Expo Viajes Montevidéu, dentre outros. Serão investidos R$ 1,2 milhão nesse segmento apenas neste semestre.

Tecnologia

Para a instalação do Condomínio de Startups está prevista a reforma do atual prédio da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos. O valor da obra é de R$ 1,9 milhão. No piso superior do atual imóvel vão funcionar cerca de 50 startups, e no piso inferior a secretaria, o Comtur e a Codefoz. O projeto foi doado pelo Fundo Iguaçu, através do Núcleo de Projetos.

Acesso ao Marco e à Pista do Aeroporto

Na área de infraestrutura se destaca dentro do pacote de investimentos anunciado pelo prefeito Chico Brasileiro a revitalização do acesso ao Marco das 3 Fronteiras. As obras preveem melhorias no trevo de acesso à Avenida General Meira, a construção de uma praça no trevo de acesso, ciclovias e passarelas, além de melhorias na iluminação pública. Serão aportados R$ 529 mil para a execução dos serviços.

A ampliação da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu em 1.100 metros vai propiciar que o terminal receba voos internacionais. O investimento é de R$ 105 milhões, que inclui a obra e também a desapropriação das áreas necessárias. O valor será bancado pela Itaipu Binacional (R$ 70 milhões), pela Infraero (R$ 30 milhões) e pela prefeitura (R$ 5 milhões). O Fundo Iguaçu é responsável pela elaboração do projeto.

“São investimentos inéditos, planejados para alavancar o turismo e a agenda de desenvolvimento da cidade. Um compromisso que havíamos firmado no início da gestão e que agora vemos se materializar”, reforçou o secretário de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, Gilmar Piolla.

Distrito Industrial

Ainda na área do empreendedorismo está previsto o aporte de R$ 1,2 milhão na Garantioeste, sociedade garantidora de crédito do oeste do Paraná, para garantir empréstimos a juros baixos, entre 1% e 1,5%, para custeio e investimentos, para MEIs, micros e pequenas empresas de Foz do Iguaçu. Com aporte na Garantioeste, será possível alavancar R$ 7,2 milhões em empréstimos a juros baixos para fomentar o empreendedorismo local.

O Distrito Empresarial e Industrial também receberá atenção do governo municipal. Uma das melhorias previstas é a construção de galerias pluviais. O investimento será de R$ 2,3 milhões com recursos da Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos. A obra será licitada ainda neste segundo semestre.