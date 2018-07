Ovinocultura em destaque

Palestras sobre técnicas de criação de cordeiros estão na pauta do Show Pecuário (Foto: Divulgação)

O Show Pecuário 2018, que acontece dos dias 24 a 27 de julho no Parque de Exposições Celso Garcia Cid, proporcionará aos ovinocultores da região palestras que tratarão desde os primeiros dias de vida dos cordeiros até as oportunidades no mercado de carnes. Em parceria com a Ovinopar (Associação Paranaense de Criadores de Ovinos) e a Arco (Associação Brasileira de Criadores de Ovinos), o Show apresentará opções para alavancar a produção do setor.

O médico veterinário, professor da Unopar e doutor em clínica veterinária Luiz Fernando Cunha Filho dará uma palestra sobre sobrevivência e vitalidade de cordeiros no dia 25, às 10h40. De acordo com ele, os primeiros 30 dias são os de mais atenção, desde as primeiras horas com ingestão de colostro a cuidados para evitar diarreias e pneumonias. Outras correções de erros na criação também serão ensinados, como o medo que os ovinocultores têm de fazer vermifugação em ovelhas no fim da gestação, o que interfere no desenvolvimento do filhote.

Outros tópicos

Entre mais alguns tópicos abordados estarão o método Apgar, utilizado em seres humanos, mas adaptado para medicina veterinária e para a ovinocultura. “Queremos ensinar isso aos produtores. Assim, eles conseguem agir quando observam a necessidade de terapias intensivas em alguns animais”, observou. Ele também será um dos avaliadores no julgamentos de ovinos que acontece na feira.

A outra palestra será proferida pela médica veterinária e mestranda em Saúde e Produção de Ruminantes, Bruna Fonseca. Ela traçará um panorama do mercado e das oportunidades da ovinocultura no dia 26 de julho, às 15h30.