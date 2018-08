Osmar Dias desiste de aliança com o MDB

Curitiba - Quatro dias antes do “prazo” dado pelo senador Roberto Requião, o ex-senador Osmar Dias (PDT), pré-candidato ao governo do Paraná, anunciou ontem que não vai coligar com o MDB.

Já há alguns meses que o MDB flertava abertamente com Osmar, inclusive em palanque. Mas o pedetista sempre se esquivava. O MDB chegou a indicar nomes para vice na possível chapa majoritária, só que a principal resistência partia da chapa proporcional.

Apesar de dizer que não aceitava “imposições” na sua candidatura e que não iria negociar a qualquer custo, Osmar confirmou que o principal problema da aliança estava na coligação dos pré-candidatos a deputados do PDT, que temiam que os emedebistas acabassem ficando com as vagas da chapa na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. E era exatamente essa a conta que os deputados do MDB faziam. “A coligação proporcional é sim um problema visto pelos pré-candidatos a deputados do nosso partido e o próprio presidente nacional do partido vê isso", disse Osmar em mais de uma ocasião.

A seu jeito e modo, o ex-senador deu exemplo de coerência política real, aquela que não faz concessões em troca de minutos preciosos na propaganda da TV, jatinhos do ano para vencer distâncias e um palanque bem acolchoado de recursos e candidatos conhecidos. Isso porque, sem o MDB de Requião, Osmar tem apenas 10 segundos na TV.

Em segundo nas pesquisas de intenção de voto, esse tempo pode lhe custar a derrota ainda no primeiro turno. Pode, inclusive, encerrar a campanha no primeiro turno, dando a vitória para o deputado estadual Ratinho Jr.

A convenção estadual do PDT está agendada para este sábado. Com o MDB fora do páreo, resta saber quem será o vice indicado na chapa.